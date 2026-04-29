Tuyển Thái Lan tuyên bố hạ tuyển Việt Nam để nuôi tham vọng dự World Cup

Ngày 1/5, hai đội U17 nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau ở lượt trận mở màn bảng A, giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là giải đấu rất quan trọng, mang tính chất là vòng loại U17 nữ World Cup 2026.

Theo Khaosod, U17 nữ Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên ở Tô Châu (Trung Quốc) vào chiều 28/4. Trong buổi tập này, HLV trưởng bên phía Thái Lan, Thidarat Wiwasukhu, đã dẫn dắt các cầu thủ tập luyện với cường độ cao, trong đó có thích nghi với điều kiện thời tiết có nhiệt độ khá lạnh (khoảng 14 độ C) tại Tô Châu. HLV Thidarat Wiwasukhu cũng cho các cầu thủ tập chiến thuật cả tấn công với phòng thủ.

Theo nhà cầm quân người Thái, mục tiêu mà đội bóng xứ Chùa Vàng đang hướng tới là lọt vào tứ kết sau đó hướng tới tấm vé dự World Cup. Ngoài ra, theo Khaosod, U17 nữ Thái Lan cũng nghiên cứu kỹ về 3 đối thủ cùng bảng trong đó có U17 nữ Việt Nam.

U17 nữ Thái Lan đang rất quyết tâm trước giải châu Á.

Trong khi đó, Kawinthida Kikhunthod, tiền vệ của U17 nữ Thái Lan cũng bày tỏ quyết tâm cùng toàn đội giành được kết quả tốt ở giải châu Á:

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập rất chăm chỉ để tham gia giải đấu này. Thời tiết ở đây lạnh hơn so với ở Thái Lan, nhưng chúng tôi sẽ dần thích nghi với thời tiết lạnh và mưa”.

Với tấm vé dự World Cup đang trong tầm tay, chúng tôi chịu một chút áp lực, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì ai cũng muốn đến World Cup. Chúng tôi và ban huấn luyện đã nghiên cứu ba đội trong bảng để xem cách họ chơi và đang thích nghi với chiến thuật của họ. Mọi người đều rất sẵn sàng chiến đấu.

Cá nhân tôi, mục tiêu là dẫn dắt đội tuyển U17 nữ Thái Lan đến World Cup. Tôi kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U17 nữ quốc gia Thái Lan”.

Liên quan tới trận đấu mở màn ngày mai, trang Thai Women’s Football của Thái Lan đã đưa ra nhận định đánh giá cao U17 nữ Việt Nam. Trang này đăng bài viết cho rằng đội nào tận dụng sai lầm của đối thủ một cách tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

“Không bao giờ dễ dàng khi một đội tuyển của chúng ta chạm trán Việt Nam. Họ đến Trung Quốc sớm hơn và cũng được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Masahiko Okiyama.

Ở cấp độ U17, Thái Lan từng thắng Việt Nam 3-1 tại giải Đông Nam Á. Tuy nhiên, kết quả đó không đảm bảo rằng Thái Lan sẽ có một trận đấu dễ dàng gặp Việt Nam. Ở trận mở màn, đội nào tận dụng sai lầm của đối phương tốt hơn, nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng”.

Theo lịch tại giải châu Á, sau trận gặp Thái Lan vào chiều 1/5, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc ngày 4/5 sau đó gặp Myanmar ngày 7/5. Theo thể thức, chỉ có 4 đội lọt vào bán kết mới đoạt vé dự U17 nữ World Cup 2026.