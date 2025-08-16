Tuyển Thái Lan thua cay đắng; Myanmar vào chung kết, khả năng lớn gặp tuyển Việt Nam

Đúng như dự đoán, trận bán kết giữa tuyển nữ Thái Lan gặp Myanmar đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Myanmar đã cho thấy tại sao họ lại bất bại ở vòng bảng và trở thành một ứng viên cho chức vô địch.

Sự lợi hại của Myanmar sớm được thể hiện ngay từ đầu trận. Phút thứ 5, họ đã khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Win Theingi Tun trong khoảnh khắc ngẫu hứng đã tung ra cú dứt điểm từ cự ly gần 40m. Bóng đập xà ngang của Thái Lan bật ra.

Khi các cầu thủ Myanmar còn chưa hết tiếc nuối, họ lại bất ngờ phải nhận thua theo cách cực kỳ lãng xẹt.

Từ pha bóng tưởng chừng chẳng có gì nguy hiểm, trung vệ Phyu Phwe của Myanmar lại lóng ngóng phá bóng thẳng vào khung thành đội nhà. Có lẽ, ngay chính các cầu thủ Thái Lan cũng phải bất ngờ với “món quà” từ trên trời rơi xuống!

Hậu vệ Myanmar ngỡ ngàng với bàn phản lưới nhà.

Thế nhưng, rốt cuộc bàn thắng đầy may mắn đó cũng không giúp tuyển nữ Thái Lan giành được thế trận chủ động. Chính tuyển nữ Myanmar mới là đội chơi tốt hơn, dựa vào những đường tấn công giàu tốc độ.

Đến phút 14, nỗ lực của Myanmar được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số. Hậu vệ Thái Lan mắc sai lầm khi phá bóng hỏng, bóng tới chân của Win Theingi Tun. Tiền đạo của Myanmar dứt điểm kỹ thuật chéo góc không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sau 2 bàn thắng khá sớm, trận đấu diễn ra giằng có với thế trận hấp dẫn, ăn miếng trả miếng. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội đều tạo ra cơ hội cùng với những pha dứt điểm khá nguy hiểm, nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận khá cân bằng. Đến giữa hiệp đấu, khi Thái Lan bắt đầu tăng tốc thì cũng chính là lúc họ nhận phải gáo nước lạnh từ phía Myanmar.

Phút 70, Myanmar được hưởng phạt đền sau một tình huống hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Win Theingi Tun sút phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Myanmar.

Bàn thua thứ hai đẩy Thái Lan vào thế khó. Họ buộc phải dâng đội hình lên cao hơn với hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng xứ Chùa Vàng lại tỏ ra thiếu sự sáng tạo và đột biến để làm khó hàng phòng ngự của Myanmar.

Myanmar (áo đỏ) có chiến thắng rất thuyết phục.

Thậm chí ở những phút bù giờ, Myanmar còn tạo ra vài cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Chỉ đáng tiếc rằng những pha xử lý cuối cùng của các chân sút áo đỏ vẫn thiếu một chút chuẩn xác và may mắn để tạo thành bàn thắng. Song, chiến thắng chung cuộc 2-1 cũng là quá đủ để Myanmar hưởng niềm vui trọng vẹn, thẳng tiến vào chung kết.

Như vậy, Myanmar đã tiến vào chung kết theo cách đầy thuyết phục. Họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa chủ nhà Việt Nam gặp U23 Australia.

Nếu chủ nhà Việt Nam có thể tiến vào chung kết gặp Myanmar, đây sẽ là cuộc đại chiến hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn khi hai đội đều đang có phong độ rất cao.

Tỷ số chung cuộc: Myanmar 2-1 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista

Myanmar: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo