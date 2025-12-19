Tuyển Thái Lan thảm bại 1-6 trước Indonesia, mất HCV theo kịch bản "không thể tin nổi"

Khác với bóng đá 11 người thì với môn futsal, Thái Lan sở hữu đẳng cấp thế giới, có trình độ hàng đầu châu Á và thường “vô đối” ở Đông Nam Á.

Trước lượt trận cuối gặp Indonesia, Thái Lan nắm lợi thế về cả điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Họ chỉ cần hoà Indonesia là chắc chắn giành HCV.

Thế nhưng một cú sốc lớn đã xảy ra, và tuyển futsal Thái Lan đã sắm vai nạn nhân. Dường như, thất bại của đội U22 ở trận chung kết tối qua, đã phần nào gây ra hiệu ứng tâm lý, khiến các cầu thủ đội chủ nhà không còn là chính mình khi đối đầu với sự lì lợm và bản lĩnh của Indonesia.

Hai đội chơi tương đối giằng co trong khoảng nửa hiệp đầu tiên. Tuy nhiên đến phút 13, Indonesia đã ghi bàn mở tỷ số nhờ một pha phản công nhanh. Chỉ 4 phút sau, Indonesia tiếp tục trừng phạt hệ thống phòng ngự của Thái Lan bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Sau khi bị Indonesia dẫn 2 bàn ngay trong hiệp 1, tuyển Thái Lan dâng cao đội hình sau giờ nghỉ hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đây lại là lúc mà Indonesia cho thấy sự đáng sợ của họ bằng lối phòng ngự phản công. Ngược lại, đội chủ nhà lại chơi quá rời rạc. Những pha phối hợp của họ quá đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy.

Thái Lan (áo trắng) thi đấu quá tệ trước Indonesia.

Thái Lan thua Indonesia theo kịch bản khó tin.

Chỉ trong khoảng 5 phút (từ 23 đến 28), Indonesia đã ghi 2 bàn để nâng tỷ số lên 4-0, trong bối cảnh mà Thái Lan chơi power-play. Thậm chí đến phút 35, Indonesia còn một lần nữa ghi bàn, nâng tỷ số lên 5-0.

Mãi tới phút 37, Thái Lan mới có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-5. Tuy nhiên, hai phút sau, Indonesia một lần nữa trừng phạt đội chủ nhà bằng bàn thắng thứ 6, ấn định tỷ số gây ngỡ ngàng 6-1 cho Indonesia.

Với kết quả này, Indonesia vượt qua chính Thái Lan để giành HCV với 9 điểm, hiệu số +9 sau 4 lượt trận. Trong khi đó, Thái Lan ngậm ngùi giành HCB. Đây có thể coi là thất bại lớn của futsal Thái Lan ở SEA Games năm nay.

Ngoài ra, tính trong cả 4 nội dung bóng đá (gồm U22, tuyển nữ, futsal nam, futsal nữ), Thái Lan đều không thể giành HCV. Đây là cái kết khó chấp nhận với người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Thành tích chung cuộc futsal nam SEA Games 33: HCV: Indonesia HCB: Thái Lan HCĐ: Malaysia.



