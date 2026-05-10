Tuyển Thái Lan sẽ “vùng dậy”, ngáng đường tuyển Việt Nam ở World Cup 2026?

Vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Malaysia Datuk Mohd Sumali Reduan đã lên tiếng cảnh báo đội tuyển cầu mây quốc gia nước nhà cần cảnh giác với sự hồi sinh của tuyển cầu mây Thái Lan trước thềm World Cup cầu mây 2026. Theo vị chủ tịch này, cầu mây Thái Lan vừa trải qua một cuộc đại tu lớn nhằm giành lại sự thống trị ở đấu trường World Cup, với bộ môn mà người Thái Lan thường đứng số 1 thế giới.

Theo chủ tịch Datuk Mohd Sumali Reduan, tuyển cầu mây Thái Lan chắc chắn sẽ không ngồi yên sau thất bại trước Malaysia ở nội dung đồng đội tại SEA Games 33 ngay trên sân nhà. Với quyết tâm lấy lại vị thế, cầu mây Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bao gồm việc thay đổi đội hình cầu thủ và cơ cấu huấn luyện trước thềm World Cup.

“Sau thất bại trên sân nhà (tại SEA Games), Thái Lan sẽ không ngồi yên, Họ chắc chắn sẽ vùng dậy. Họ đang thực hiện những thay đổi lớn, không chỉ về cơ cấu cầu thủ mà còn cả về phương pháp huấn luyện và quản lý đội bóng.

Chúng tôi luôn theo dõi sự phát triển của họ để không bị bất ngờ trước sức mạnh mà họ mang lại” – chủ tịch Datuk Mohd Sumali Reduan nói với truyền thông.

Tuyển cầu mây Thái Lan hứa hẹn sẽ rất mạnh tại World Cup 2026.

Cũng theo ông Datuk Mohd Sumali Reduan, sự cạnh tranh giữa các đội tại World Cup sắp tới hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, khi chênh lệch trình độ giữa các đội ngày càng thu hẹp.

“Nếu nhìn vào nội dung thi đấu theo nhóm, tất cả các quốc gia đều có trình độ ngang nhau vì nó phụ thuộc rất nhiều vào chiến thuật. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhanh chóng khắc phục những điểm yếu của mình, đặc biệt là về khả nang phòng thủ ba người”.

Đáng lưu ý, theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn Cầu mây thế giới, tại World Cup 2026, trong 3 nội dung gồm đội tuyển (regu), đồng đội (team regu) và đồng đội 4 người (quadrant), Thái Lan đều không nằm cùng bảng với chủ nhà Malaysia.

Trong khi đó, Thái Lan lại nằm chung bảng với tuyển cầu mây Việt Nam ở 2 trong số 3 nội dung (team regu và quadrant). Chính vì thế, nếu cầu mây Thái Lan được nâng cấp và trở nên mạnh hơn, tuyển cầu mây Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại World Cup sắp tới.

Thái Lan và Việt Nam nằm chung bảng ở 2 trong 3 nội dung tại World Cup cầu mây 2026.

Năm ngoái, World Cup cầu mây 2025 đã tổ chức các nội dung dành cho nam và nữ tại Ấn Độ. Trong đó, đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội 4 người còn đội nam Việt Nam có HCB nội dung đồng đội 4 người.

Trong khi đó, World Cup cầu mây năm nay sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 16 đến 23/5 tới.