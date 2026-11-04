Tuyển Thái Lan được mời dự giải đấu khủng trong thời gian Asian Cup 2027 bị hoãn

Bóng đá châu Á đang chứng kiến những sự xáo trộn đầy thú vị về lịch thi đấu, và hệ quả mới nhất từ loạt thay đổi này chính là cơ hội tham dự một giải đấu chất lượng cao dành cho đội tuyển quốc gia Thái Lan....

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đưa ra quyết định lùi VCK Asian Cup 2027 lại 1 năm, một khoảng trống lớn đã xuất hiện trên lịch thi đấu quốc tế. Nhằm lấp đầy khoảng thời gian trống này, Liên đoàn Bóng đá Tây Á (WAFF) đang tích cực thảo luận kế hoạch tổ chức Giải vô địch bóng đá Tây Á (WAFF Championship) vào tháng 1/2027. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong kế hoạch này chính là thông tin Thái Lan đã được đặc cách mời tham dự giải đấu.

Thực tế, giải đấu tầm cỡ khu vực này ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Oman từ ngày 9 đến ngày 18/11/2026. Tuy nhiên, giải đấu khi đó phải tạm hoãn nhằm tạo không gian cho các đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup. Giờ đây, khi Asian Cup đã lùi 1 năm, tháng 1 năm sau bỗng trở thành thời điểm vàng để WAFF tái khởi động giải đấu.

Theo đề xuất mới nhất, WAFF Championship 2027 sẽ mở rộng quy mô với sự góp mặt của 14 đội tuyển. Giải đấu quy tụ 12 đại diện ưu tú nhất của khu vực Tây Á, bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Oman, UAE, Yemen, Syria, Palestine, Lebanon, Kuwait, Jordan và Bahrain.

Thái Lan sẽ có cơ hội tái ngộ tuyển Iraq

12 đội bóng này đã đủ biến WAFF Championship thành một đấu trường khốc liệt, hội tụ những thế lực lớn của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, sức hút của giải đấu còn được đẩy lên cao hơn nhờ sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời đặc biệt ngoài khu vực là Nga và đại diện Đông Nam Á: Thái Lan.

Việc ban tổ chức mời các đội tuyển ngoài khu vực sẽ giúp đa dạng hóa phong cách thi đấu, mang đến những làn gió chiến thuật mới mẻ. Với riêng bóng đá Thái Lan, việc được vinh dự xướng tên bên cạnh đội tuyển Nga cho thấy uy tín và sự ghi nhận lớn từ giới chuyên môn Tây Á dành cho năng lực của Voi chiến.

Đối với đội tuyển Thái Lan, việc tham dự WAFF Championship 2027 là một cơ hội cọ xát hiếm có. Đối đầu trực tiếp với những cường quốc bóng đá Tây Á vốn nổi danh với nền tảng thể hình vượt trội, kỹ thuật cá nhân sắc bén và lối chơi hiện đại sẽ là bài kiểm tra toàn diện cho đại diện Đông Nam Á.

Hiện tại, lịch trình tổ chức chính thức vào tháng 1/2027 cũng như danh sách đội tuyển xác nhận tham dự vẫn đang chờ những thông báo cuối cùng từ phía ban tổ chức. Dù vậy, thông tin này đã đủ để làm nức lòng người hâm mộ xứ chùa vàng.