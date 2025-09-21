Tuyển Thái Lan “đè bẹp” đối thủ 15-1, tạo cột mốc khó tin ở giải châu Á

Tại lượt trận mở màn bảng B, vòng loại futsal châu Á 2026, tuyển Thái Lan với đẳng cấp hạng 11 thế giới chỉ phải gặp Brunei, đội đang đứng hạng 117 FIFA.

Trên sân nhà ở Nonthaburi, tuyển Thái Lan đã thi đấu vô cùng áp đảo, tạo ra cơn mưa bàn thắng nhờ đẳng cấp quá vượt trội.

Thái Lan đã gây sức ép mạnh mẽ lên Brunei ngay từ tiếng còi khai cuộc và có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau ba phút với pha dứt điểm của Muhammad Osamanmusa. Một pha rê bóng xuất sắc của Amarin Akpan một phút sau đó đã tạo cơ hội cho Teerapat Meuansri ghi bàn từ cự ly gần, giúp Thái Lan nhân đôi cách biệt.

Chaowala Sriarwut tung cú sút xa không thể cản phá, nâng tỷ số lên 3-0 ngay ở phút thứ sáu, trước khi Sarawut Phalaphruek thực hiện thành công cú đá phạt, kiến tạo cho Worasak Srirangpirot.

Đội bóng xứ Chùa Vàng tiếp tục khẳng định sức mạnh trong hiệp một với năm bàn thắng liên tiếp nữa do công của Anantachai Prabwongsa (phút 10), Itticha Praphaphan (phút 10), Osamanmusa (phút 13) và Chaowala (phút 17, 18).

Tuyển futsal Thái Lan tỏ ra quá mạnh trước Brunei.

Thái Lan có chiến thắng đậm nhất vòng loại futsal châu Á 2026 tính tới thời điểm hiện tại.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Thái Lan liên tục dứt điểm và có được bàn thắng. Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà thắng cực đậm với tỷ số 15-1.

Như vậy, tuyển Thái Lan chính là đội giành chiến thắng đậm nhất ở lượt mở màn tại vòng loại futsal châu Á 2026. Họ trình diễn sức mạnh tấn công như vũ bão và tạm đứng đầu bảng B, xếp trên Hàn Quốc nhờ chỉ số phụ.

Nếu không có một cú sốc xảy ra, khả năng rất cao Thái Lan với đẳng cấp hàng đầu châu Á, vẫn sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng để chính thức tiến vào VCK.



