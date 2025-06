Tuyển Thái Lan bị đối thủ chơi chiêu trước trận đấu then chốt ở vòng loại Asian Cup 2027

Theo đó, phía Turkmenistan xác nhận họ sẽ tổ chức trận đấu với Thái Lan trên mặt cỏ nhân tạo. Đây là sân Ashgabat tại thủ đô của Turkmenistan. Sân bóng này có sức chứa 2 vạn chỗ, không phải là sân bóng đá lớn nhất Turkmenistan. Điều khác biệt của Ashgabat là nó sở hữu mặt cỏ nhân tạo.

Động thái của Turkmenistan rõ ràng là muốn gây ra khó khăn cho Thái Lan khi đối thủ Đông Nam Á đã lộ rõ điểm yếu khó thích nghi với sân cỏ nhân tạo trong trận đấu với Philippines tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Khi ấy, những Supachok , Suphanat… bất lực nhận thất bại 1-2, khiến Thái Lan nhận trận thua đầu tiên sau hơn 5 thập kỷ đối đầu với Philippines.

Thông thường, Turkmenistan không thi đấu tại Ashgabat. Họ có sân nhà là SVĐ Quốc gia với sức chứa 45.000 chỗ đặt tại thủ đô. Ở lần ra sân mới nhất, Turkmenistan đã tiếp Hồng Kông Trung Quốc tại địa điểm này và hòa 0-0.

Thái Lan đã gặp vô vàn khó khăn khi chơi trên sân cỏ nhân tạo ở thủ đô Manila

Khi gặp đối thủ mạnh hơn, họ mới chọn sân Ashgabat làm nơi thi đấu. Với mặt cỏ nhân tạo vốn cứng, khó xử lý bóng, Turkmenistan đã gây ra nhiều khó khăn cho Iran và Uzbekistan ở vòng loại 2 World Cup 2026. Đội bóng Trung Á muốn duy trì kế hoạch ấy trước Thái Lan, đối thủ chính trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất dự Asian Cup 2027.

Không những về mặt sân bãi, thầy trò HLV Ishii còn gặp khó khăn về lực lượng. Họ mất hàng loạt lựa chọn chất lượng vì nhiều lý do khác nhau. Khemdee, Supachok, Sasalak, Suphanat và Gustavsson vắng mặt do chấn thương, Mickelson phải rút tên vì lý do cá nhân. Bên cạnh đó, việc những cái tên quen thuộc như Sarach Yooyen, Kritsada Kaman hay Bordin Phala không được gọi khiến Thái Lan suy yếu đi trông thấy. Ở đợt triệu tập hiện tại, nhiều thành viên chưa đá trận nào cho tuyển Thái Lan.