Tuyển Philippines nếm trải cú sốc giống hệt bóng đá Việt Nam: Giao hữu thắng to, vào giải thua đậm

15 năm trước, bóng đá Việt Nam cũng từng phải ôm hận trước Myanmar theo cách như vậy.

TRẬN THUA SỐC CỦA PHILIPPINES

Ngày 9/6 vừa qua, tuyển Philippines tiếp Myanmar trên sân nhà trong trận giao hữu thuộc FIFA Days. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn, ghi tới 5 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Kết quả ấy khiến nhiều người tin rằng Myanmar sẽ tiếp tục là "con mồi" ưa thích của Philippines khi hai đội tái ngộ ở AFF Cup 2026. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra!

Tối 28/7, cũng trên sân nhà, nhưng lần này Philippines lại trở thành đội lép vế. Tuyển Myanmar chơi đầy kỷ luật, tận dụng tốt các sai lầm nơi hàng thủ đối phương để ghi tới 4 bàn thắng. Trong khi đó, Philippines gần như không thể tái hiện hình ảnh bùng nổ từng thể hiện ở trận giao hữu trước đó.

Từ chiến thắng 5-1 đến thất bại 1-4 chỉ sau hơn một tháng là cú đảo chiều quá chóng mặt, đồng thời khiến cục diện bảng B AFF Cup 2026 trở nên khó lường ngay sau 2 lượt trận.

Tuyển Myanmar gây sốc tại AFF Cup 2026.

KÝ ỨC BUỒN MÀ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM TỪNG NẾM TRẢI

Nếu theo dõi bóng đá Đông Nam Á nhiều năm, người hâm mộ Việt Nam hẳn sẽ thấy câu chuyện của Philippines hôm nay gợi lại một ký ức không mấy vui vẻ cách đây 15 năm.

Trước thềm SEA Games 26 năm 2011, U23 Việt Nam từng có màn thị uy sức mạnh khi vùi dập U23 Myanmar tới 5-0 ở một giải giao hữu. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Falko Goetz chơi thăng hoa, còn Thành Lương có màn trình diễn xuất sắc với chiếc chân trái đầy khéo léo.

Sau trận, HLV trưởng U23 Myanmar khi ấy thậm chí còn dành những lời khen rất "có cánh" cho Thành Lương, nhận xét rằng cầu thủ Việt Nam sở hữu cái chân trái xuất sắc đến mức "đá cho Barcelona cũng được". Dù mang nhiều màu sắc xã giao, phát biểu ấy càng khiến chiến thắng 5-0 của U23 Việt Nam trở nên ấn tượng hơn.

Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi rất nhanh khi SEA Games chính thức khởi tranh.

U23 Việt Nam thắng đậm U23 Myanmar ở giải giao hữu nhưng rồi lại thua đau khi bước vào SEA Games. (Ảnh: Getty)

Chỉ khoảng nửa tháng sau trận thua đậm, U23 Myanmar đã trở lại với một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ thay đổi cách tiếp cận trận đấu, phòng ngự chặt chẽ hơn và cầm hòa U23 Việt Nam 0-0 ở vòng bảng.

Điều đáng nói là đó chưa phải màn "phục thù" cuối cùng. Hai tuần sau, hai đội gặp lại trong trận tranh huy chương đồng. Lần này, U23 Myanmar không chỉ chơi ngang ngửa mà còn tận dụng triệt để tinh thần đi xuống của U23 Việt Nam sau khi thua bán kết, qua đó giành thắng lợi đậm với tỷ số đậm 4-1.

Thất bại ấy trở thành cú sốc lớn của bóng đá Việt Nam, đồng thời khép lại triều đại của HLV Falko Goetz khi nhà cầm quân người Đức bị sa thải sau SEA Games.

HLV Falko Goezt rơi vào cảnh "thử kêu đốt xịt". (Ảnh: Getty)

VĨ THANH

Nhìn lại câu chuyện năm 2011 và những gì vừa diễn ra tại AFF Cup 2026, có thể thấy một điểm chung rất rõ: kết quả ở các trận giao hữu đôi khi chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

Các đội bóng có thể giấu bài, thử nghiệm nhân sự hoặc chưa bung hết sức. Khi bước vào giải đấu chính thức, đặc biệt là những trận có ý nghĩa quyết định, mọi tính toán đều thay đổi. U23 Myanmar năm 2011 từng làm điều đó trước U23 Việt Nam. Và rồi tuyển Myanmar của năm 2026 lại một lần nữa khiến đối thủ phải ôm hận theo kịch bản tương tự, lần này là tuyển Philippines.

Tất nhiên, cũng phải nói thêm rằng do AFF Cup 2026 không phải giải đấu do FIFA hay AFC tổ chức, lại không diễn ra trong FIFA Days, nên tuyển Philippines thiếu vắng một số nhân tố so với trận đấu hồi tháng 6.

Nhưng dù có vì lý do gì, thất bại 1-4 đã khiến họ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết, khi mà những đối thủ tiếp theo sẽ là Lào, Thái Lan và Malaysia.