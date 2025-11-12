Tuyển Pháp hội quân mà ngỡ "Paris Fashion Week" khiến fan mắt tròn mắt dẹt, nhìn Kante choáng nhất!

Trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11 chuẩn bị cho trận đấu với Ukraine trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lúc 2h45 ngày 14/11, đội tuyển Pháp khiến người hâm mộ không chỉ bàn tán về phong độ chuyên môn mà còn “mắt tròn mắt dẹt” vì màn hội quân chẳng khác gì một sàn diễn thời trang. Khi các ngôi sao Les Bleus xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine, không khí nơi đây bỗng hóa thành một buổi “catwalk” đúng nghĩa.

Màn catwalk vào đại bản doanh của cầu thủ Pháp

Gây chú ý nhất chính là trung vệ Jules Koundé. Cầu thủ của Barcelona bước vào khu huấn luyện với phong thái tự tin, chiếc túi xách hàng hiệu và thần thái chẳng khác gì người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk.

Không chỉ riêng Koundé, các đồng đội như Kylian Mbappé, Michael Akpovie Olise... cũng xuất hiện trong những set đồ chỉn chu, đậm chất cá tính. Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là tất cả đều thể hiện được sự tinh tế và đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Từ những chiếc áo khoác dáng dài, quần âu ống rộng cho đến sneaker hàng hiệu, tất cả khiến buổi hội quân của đội tuyển Pháp trông chẳng khác gì một “Paris Fashion Week” thu nhỏ.

Giữa dàn sao tuyển Pháp diện toàn đồ hiệu, N’Golo Kanté lại gây chú ý với set đồ cực giản dị đúng chuẩn phong cách, tính cách thường ngày của cầu thủ đang khoác áo Al Ittihad.

Sự dễ thương gần gũi của Kante



