Tuyển nữ Việt Nam sẽ tạo ra “cơn địa chấn” sau trận đấu đáng nhớ với tuyển Đức?

Ở trận giao hữu mới nhất, tuyển nữ Việt Nam dù không có lực lượng mạnh nhất (tiền đạo chủ lực Huỳnh Như chấn thương) song vẫn thi đấu xuất sắc, chỉ thua sát nút 1-2 trước Đức – đội đang xếp hạng 2 FIFA và cũng là Á quân ở giải châu Âu.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với tuyển Đức, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 2 trận giao hữu nữa gặp hai đội khá mạnh là Tây Ban Nha và New Zealand.

New Zealand là quốc gia đồng đăng cai VCK World Cup nữ 2023 (cùng Australia). Tuyển nữ Việt Nam sẽ hành quân sang New Zealand vào ngày 6/7. Tại đây, toàn đội sẽ đá giao hữu với Tây Ban Nha và chủ nhà New Zealand nhưng hiện chưa ấn định ngày cụ thể.

Với đối thủ trước mắt là tuyển nữ Tây Ban Nha, đây là đội khá mạnh ở châu Âu nhưng bị đánh giá thấp hơn đôi chút nếu so với tuyển nữ Đức.

Tuyển nữ Tây Ban Nha hiện xếp hạng 6 thế giới (hạng cao nhất của đội tuyển nước này trong lịch sử). Cách đây không lâu, tuyển nữ Tây Ban Nha cũng trải qua 2 trận giao hữu với kết quả thắng Na Uy 4-2 và thắng Trung Quốc 3-0. Nếu tính từ đầu năm 2023, tuyển nữ Tây Ban Nha đang có chuỗi phong độ tương đối ấn tượng với tổng cộng 5 trận, thắng 4 và chỉ thua đúng 1 trận (2-3 trước Australia).

Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhưng tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể đối đầu với họ bằng sự tự tin cao nhất.

Trong quá khứ, bóng đá nữ Tây Ban Nha từng 2 lần dự World Cup vào các năm 2015 và 2019 với thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội (năm 2019). Với đấu trường giải vô địch châu Âu thì tuyển nữ Tây Ban Nha từng dự 4 lần với thành tích tốt nhất là vào bán kết từ 1997.



Nếu so sánh với tuyển nữ Việt Nam thì rõ ràng Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn. Ngoài vị trí hạng 6 thế giới thì đoàn quân của HLV Jorge Vilda còn mạnh hơn ở thể hình, thể lực và kỹ thuật cá nhân.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang thể hiện sự tiến bộ từng ngày. Trận đấu gặp tuyển Đức phần nào cho thấy tuyển nữ Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách trình độ với các đội mạnh của thế giới và nó giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung tự tin hơn nhiều khi bước vào trận đấu sắp tới gặp Tây Ban Nha.

Đánh giá khách quan thì một chiến thắng trước Tây Ban Nha là rất khó với tuyển nữ Việt Nam. Song, nếu có thể thi đấu với thế trận tốt, nắm được sự chủ động và tạo ra một tỷ số sít sao trước Tây Ban Nha thì đó cũng có thể coi là một "cơn địa chấn" của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn đang thể hiện sự tiến bộ từng ngày.

Trong khi đó, New Zealand sẽ là đối thủ vừa sức hơn nhiều với tuyển nữ Việt Nam. Hiện New Zealand chỉ hơn Việt Nam 6 bậc trên BXH FIFA (26 so với 32). Trong quá khứ, bóng đá nữ New Zealand từng 5 lần dự World Cup nhưng tất cả đều phải dừng bước từ vòng bảng.



Đặc biệt là với đội hình hiện tại, phong độ của tuyển nữ New Zealand đang là khá tệ. Họ thi đấu tổng cộng 7 trận từ đầu năm 2023 đến nay, thua tới 6 và hòa 1, trong đó có trận thua tới 0-5 trước Bồ Đào Nha – đội tuyển chưa phải là quá mạnh ở châu Âu. Ở trận mới nhất gặp Nigeria thì New Zealand cũng thua trên sân nhà tới 0-3.

Giữa tuyển nữ New Zealand và tuyển nữ Việt Nam về cơ bản đang không có nhiều sự chênh lệch. Khi đá giao hữu với New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng để tạo đà hưng phấn trước khi bước vào VCK World Cup. Đây là điều nằm trong khả năng của tuyển nữ Việt Nam nếu các cầu thủ phát huy được điểm mạnh của mình.

New Zealand là đối thủ vừa sức mà tuyển nữ Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng.

Về cơ bản, sau khi bảo vệ tấm HCV SEA Games, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang tiến bộ từng ngày và chuyến tập huấn ở châu Âu đã chứng minh điều đó. Trong những ngày tới, nếu có thể thi đấu ấn tượng trước Tây Ban Nha và New Zealand, tuyển nữ Việt Nam sẽ có bước chạy đà hoàn hảo trước khi tham dự World Cup – đấu trường mà toàn đội hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.