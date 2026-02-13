Tuyển nữ Việt Nam rà soát lực lượng, Nhật Lan quyết tâm khẳng định mình

Trước thềm trận giao hữu thứ hai với đội tuyển nữ Trung Quốc, cầu thủ trẻ Trần Nhật Lan đánh giá cao chất lượng cũng như điều kiện tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc), coi đây là bước chạy đà quan trọng hướng tới mục tiêu VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Chia sẻ với truyền thông, Nhật Lan cho biết chuyến tập huấn mang lại nhiều giá trị tích cực: “Điều kiện sân bãi ở đây rất tốt, đối thủ có trình độ cao nên toàn đội có cơ hội cọ xát thực sự chất lượng. Đây là dịp để chúng tôi hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho giải đấu sắp tới”.

Ở tuổi đời còn rất trẻ, Nhật Lan đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục cấp độ đội tuyển quốc gia. Nữ cầu thủ không giấu quyết tâm: “Tôi còn nhiều điều phải học. May mắn là luôn nhận được sự hỗ trợ, chỉ bảo tận tình từ các đàn chị trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Nhờ vậy tôi cảm thấy mình tiến bộ từng ngày”.

Hướng về đấu trường châu Á, cô bày tỏ sự háo hức: “Được thi đấu với những đối thủ mạnh tại giải đấu lớn là trải nghiệm đặc biệt. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào hôm nay, ngày 13/2. Đây được xem là bài test quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước chặng đường dài phía trước.