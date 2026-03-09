Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước Nhật Bản

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết Nhật Bản là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á và thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Theo nhận định của chiến lược gia kỳ cựu, tại bảng đấu này Nhật Bản được đánh giá cao nhất, trong khi ba đội còn lại gồm Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa cạnh tranh cho vị trí tiếp theo.

“Trận đấu này là thử thách rất lớn đối với tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á cũng như thế giới. Đây là trận cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Về tình trạng thể lực của các cầu thủ sau trận gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết điều kiện thi đấu khắc nghiệt ở trận trước đã phần nào ảnh hưởng đến thể trạng của các cầu thủ.

“Trận đấu trước diễn ra lúc 13h trong điều kiện thời tiết khá nóng nên thể lực cầu thủ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đội đã có hai ngày nghỉ và tập luyện để hồi phục. Hiện các cầu thủ đã trở lại trạng thái bình thường. Trận tới thi đấu lúc 17h nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Dù vậy, khi gặp Nhật Bản thì đội nào cũng phải nỗ lực tối đa”, ông nói.

HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện đã có những chuẩn bị cụ thể về chiến thuật. Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần chạm trán Nhật Bản nên phần nào hiểu rõ phong cách thi đấu cũng như sự chuyên nghiệp của đối thủ. Vì vậy toàn đội đã chuẩn bị các phương án chiến thuật để có thể thể hiện tốt nhất trước đối thủ này.

Liên quan tới cuộc đua giành vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, nhà cầm quân 74 tuổi cho biết toàn đội không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác. “Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình và tự quyết định cơ hội của mình. Đội tuyển sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ cho biết toàn đội đã nhanh chóng ổn định tinh thần và sẵn sàng cho thử thách lớn trước Nhật Bản: “Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần sau trận đấu trước. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng”, Bích Thùy nhấn mạnh.

Tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam cũng nhận định trận đấu sắp tới mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam: "Dù thi đấu với đối thủ nào, toàn đội cũng luôn đặt quyết tâm và tinh thần đoàn kết lên hàng đầu. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, ban huấn luyện và các cầu thủ đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như chiến thuật cho trận đấu tiếp theo”, Bích Thùy thể hiện sự quyết tâm.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 16h00 (giờ Việt Nam) ngày 10/3.