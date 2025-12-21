Tuyển nữ Việt Nam nhận tin vui lớn, an ủi nỗi buồn mất HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 với tấm huy chương Bạc, và những nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa được ghi nhận bằng phần thưởng tổng cộng 2 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo quyết định của VFF, đội nhận 400 triệu đồng tiền thưởng sau khi giành huy chương Bạc, ghi nhận sự kiên cường của các cầu thủ trong trận chung kết. Trước đó, tuyển nữ đã được thưởng 600 triệu đồng sau khi vượt qua vòng bảng và 500 triệu đồng thưởng nóng từ Acececook khi giành vé vào chung kết SEA Games 33.

Nữ Việt Nam nhận tổng cộng 2 tỷ đồng tiền thưởng sau SEA Games 33.

Trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra căng thẳng, kéo dài 120 phút nhưng không phân định thắng thua trong thời gian chính thức và hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, đội nữ Việt Nam để thua với tỷ số 5–6 và lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ bày tỏ sự tiếc nuối về một vài quyết định trọng tài trong trận chung kết. Dù vậy, lãnh đạo đội và người hâm mộ đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các nữ tuyển thủ, tin tưởng rằng đội sẽ tiếp tục tiến xa ở các giải đấu sắp tới.

Chiến thắng trong lòng người hâm mộ là chiến thắng lớn nhất, dù bị tước đi 1 bàn thắng hợp lệ bởi lỗi sai sót nghiêm trọng của trọng tài biên, và chưa thể có lần thứ 9 giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Acecook thưởng nóng thêm cho nữ Việt Nam 500 triệu đồng vào ngày 20/12.

Các cô gái đã chiến đấu kiên cường đến những giây phút cuối cùng vì màu cờ sắc áo, họ chỉ chịu thua trên chấm pen đầy may rủi. Đội tuyển nữ xứng đáng được tưởng thưởng và ghi nhận cho tinh thần đó, vì thế Acecook và Hảo Hảo thưởng ngay 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi họ về nước.

Trước đó, ngày 18/12/2025 tại Thái Lan, Acececook cũng đã trao thưởng trị giá 500 triệu đồng cho Đội tuyển U22 Việt Nam, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Có thể nói, để phát triển bền vững bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng cần thêm rất nhiều những người đồng hành bền bỉ, kiên trì, luôn bên cạnh ủng hộ dù vinh quang hay gian khó. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần đoàn kết và những khoảnh khắc hạnh phúc đến với người hâm mộ.