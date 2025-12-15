Tuyển nữ Việt Nam khiến cả Thái Lan "căng như dây đàn", vẫn lỡ HCV theo cách cực kỳ đáng tiếc

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan khép lại với dư vị nghẹn ngào, khi các cô gái Việt Nam gục ngã sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài tới những điểm số cuối cùng của hiệp 5. Thất bại 23-25 ở set quyết định không chỉ lấy đi tấm HCV trong tầm tay, mà còn để lại cảm xúc tiếc nuối lớn cho người hâm mộ.

Sau bốn hiệp đấu giằng co, hai đội kéo nhau vào set 5 trong trạng thái cân não. Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, bám sát từng pha bóng, từng bước di chuyển của đối thủ. Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm, nhưng đầu hiệp hai họ bị Việt Nam dẫn khá lớn.

Dù vậy, dần dần Thái Lan ăn nhiều điểm số, rút ngắn khoảng cách thậm chí dẫn trước, khiến không khí trong nhà thi đấu trở nên nghẹt thở.

Thái Lan có niềm vui cuối cùng.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở giai đoạn cuối hiệp. Khi tỷ số liên tục được cân bằng, cả hai đội bước vào màn “so điểm” đúng nghĩa. Mỗi pha ghi điểm đều kéo theo tiếng reo hò lẫn tiếng thở dài. Việt Nam chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, từ hàng chắn đến những pha cứu bóng lăn xả, nhưng trước áp lực lớn và sự lì lợm quen thuộc của Thái Lan, đội bóng áo đỏ không thể tạo ra cú bứt phá quyết định.

Quá đáng tiếc cho các cô gái Việt Nam khi đội đã chơi thăng hoa và vô cùng nỗ lực (Ảnh: Linh Đan).

Ở thời khắc then chốt, Thái Lan tận dụng tốt hơn cơ hội để khép lại set 5 với chiến thắng 25-23. Khoảnh khắc bóng chạm sàn cũng là lúc giấc mơ vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại trong gang tấc với tỷ số 23-25. Đáng tiếc nhất là ở pha bóng cuối, Việt Nam lại tưởng Thái Lan phát bóng ra ngoài nên không đỡ bước một. Nhưng bóng lại trong sân.

Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam (Ảnh: Linh Đan).

Trận chung kết cực kỳ hấp dẫn kết thúc bằng một pha bóng lãng xẹt. Nhưng điều đó dù sao cũng không làm mờ đi tính hấp dẫn của trận Chung kết này.

Pha bóng cuối khi Việt Nam tưởng bóng đi ra ngoài nhưng lại vẫn ở trọng.

Dẫu thua cuộc, màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng nhận những tràng pháo tay. Việc kéo Thái Lan – đội bóng số một khu vực – vào hiệp đấu thứ 5 và chỉ chịu khuất phục ở hai điểm cuối cùng là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33.