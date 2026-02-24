Tuyển nữ Việt Nam đối đầu sao Chelsea tại Asian Cup

Ở Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn nhất khi chạm trán tuyển Nhật Bản để khép lại vòng bảng vào ngày 10-3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán tiền đạo trẻ Maika Hamano (21 tuổi), cầu thủ thuộc biên chế CLB nữ Chelsea, đang thi đấu cho Tottenham theo dạng cho mượn.

Trước thềm giải đấu, Hamano được ESPN xếp vào nhóm 10 gương mặt đáng xem nhất giải nhờ tốc độ và kỹ thuật đột biến. Cô đã có 26 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, ghi 6 bàn, từng vô địch quốc nội cùng Chelsea và được xem là nhân tố tạo khác biệt cho hàng công.

Theo đánh giá, Hamano mang đến nét tấn công mới cho Nhật Bản, tương tự tầm ảnh hưởng mà Mana Iwabuchi từng tạo ra trước đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nils Nielsen, cô được coi là "quân bài tẩy", hứa hẹn trở thành mối đe dọa lớn với hàng thủ Việt Nam.

Hamano (xanh) trong màu áo Chelsea

ESPN nhận định: "Sở hữu tốc độ và kỹ thuật dồi dào, Hamano mang đến cho Nhật Bản một vũ khí hoàn toàn khác biệt. Điều mà có lẽ chưa từng sở hữu kể từ khi Mana Iwabuchi - cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup nữ 2018, thành viên đội tuyển vô địch World Cup nữ 2011 - giải nghệ".

Ở kỳ Asian Cup trước, Maika Hamano thậm chí còn chưa ra mắt tuyển nữ Nhật Bản khi mới 17 tuổi. Và bốn năm sau, cô đã dự World Cup nữ, cùng Chelsea FC Women giành cú ăn ba quốc nội, được vinh danh Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của AFC. Cuối năm 2025, Maika còn được Chelsea gia hạn hợp đồng đến 2029.

Tại giải đấu năm nay, Hamano và tuyển Nhật Bản thuộc bảng C với Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Giải đấu năm nay vẫn là vòng loại World Cup nữ 2027, với 12 đội chia làm 4 bảng.



