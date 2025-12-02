Tuyển nữ Việt Nam điền tên 3 hot girl dự SEA Games 33

Chiều 1/12, HLV Mai Đức Chung chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33. Theo đó, tiền vệ Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Thanh Hiếu nói lời chia tay đồng đội vào giờ chót.

Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Thanh Hiếu còn rất trẻ, cơ hội dự nhiều SEA Games vẫn rộng mở ở phía trước. Trong khi đó, Dương Thị Vân gặp chấn thương dai dẳng từ AFF Cup 2025 và vẫn chưa kịp bình phục trước thềm SEA Games 33.

Trần Thị Duyên tham dự SEA Games 33.

Đáng chú ý, đây là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Trần Thị Duyên - hậu vệ trái sở hữu nhan sắc nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đây, cô thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Cùng với hậu vệ trẻ này, hai cô nàng xinh đẹp khác là Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Thanh Nhã đều có mặt.

Trong 4 kỳ Đại hội gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đều giành huy chương vàng. Chiến lược gia hơn 70 tuổi cũng kỳ vọng có thể cùng “Nữ chiến binh sao vàng” tạo thêm cột mốc nữa trong lịch sử Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, thầy trò Mai Đức Chung sẽ di chuyển sang Bangkok, rồi tiếp tục tới Chonburi vào ngày 2/12. Đây sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội cùng bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Hai trong ba đối thủ gồm Myanmar, Philippines hứa hẹn là chướng ngại vật khó chịu đối với Huỳnh Như cùng các đồng đội.

“C húng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch các vận động viên về rất nhiều và ào ạt gây khó khăn cho chúng ta con người Việt Nam thấp bé, sức mạnh yếu. Nhưng bù lại chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo.

Đội cũng đã được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo nhiều điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài cọ sát với những đối tượng hay hơn để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm. Quãng thời gian rèn luyện ở Nhật Bản vừa qua với một số trận giao hữu giúp cho đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng tới SEA Games với mục tiêu cao nhất ”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Quách Thu Em (Trung tâm TDTT Thống Nhất), Khổng Thị Hằng (Than KSVN)

Hậu vệ: Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh (Trung tâm Huấn luyện và TĐ Thể thao Hà Nội), Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương (Than KSVN), Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu (Thái Nguyên T&T), Trần Thị Duyên (Sở VH&TT Ninh Bình), Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên (Trung tâm TDTT Thống Nhất).

Tiền vệ: Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo (Trung tâm Huấn luyện và TĐ Thể thao Hà Nội), Nguyễn Thị Trúc Hương (Than KSVN), Nguyễn Thị Bích Thuỳ (Thái Nguyên T&T)

Tiền đạo: Phạm Hải Yến ((Trung tâm Huấn luyện và TĐ Thể thao Hà Nội), Nguyễn Thị Thuý Hằng (Than KSVN), Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất)