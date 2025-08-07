Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Indonesia tụt liền 10 bậc trên BXH FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nữ quốc gia tháng 8-2025 vào chiều nay, 7-8. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, khi giữ hạng 37 thế giới.

Vị trí này giúp tuyển nữ Việt Nam hơn Philippines 2 bậc và bỏ xa các đội khác trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, Thái Lan vừa bị tụt 7 bậc, xuống vị trí 53 thế giới và cách xa thầy trò HLV Mai Đức Chung đến 16 bậc.

Ngoài Thái Lan, Indonesia là đội tuyển nữ có sự sa sút lớn nhất khu vực Đông Nam Á khi rơi một mạch 11 bậc, xuống hạng 106 thế giới. Myanmar tụt 1 bậc, xếp hạng 56, trong khi Lào giảm 6 bậc, đứng vị trí 113. Campuchia vẫn giữ nguyên hạng 118.

Ở chiều ngược lại, Timor Leste tăng 1 bậc, vươn lên vị trí 157. Malaysia và Singapore gây ấn tượng khi tăng liền 10 bậc lên hạng 92 và 149.

Tại các vị trí tóp đầu, tuyển nữ Tây Ban Nha đã vượt tuyển Mỹ để vươn lên dẫn đầu thế giới, trong khi Thụy Điển tăng 3 bậc, chiếm vị trí thứ 3.

Tốp 10 đội bóng nữ mạnh nhất thế giới lần lượt gồm: Tây Ban Nha, Mỹ, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Brazil, Nhật Bản, Canada và CHDCND Triều Tiên. Châu Á có hai đại diện góp mặt trong nhóm này là Nhật Bản và Triều Tiên.

Ở đợt cập nhật này, tuyển nữ Bangladesh là đội tuyển thăng tiến mạnh nhất trong lần cập nhật này khi tăng 24 bậc, vươn lên vị trí 104 thế giới. Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Mông Cổ rơi tự do khi tụt 22 bậc, trở thành đội có mức giảm lớn nhất toàn cầu.