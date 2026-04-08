Tuyển nữ U20 Việt Nam vào tứ kết trong cục diện nào?

Sau khi lượt trận cuối cùng khép lại, bảng A giải U20 nữ châu Á 2026 đã chính thức ngã ngũ với ngôi đầu thuộc về Trung Quốc (9 điểm tuyệt đối), xếp sau là chủ nhà Thái Lan (6 điểm). Tuyển U20 nữ Việt Nam đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Bangladesh xếp cuối bảng và bị loại.

Dù không thể cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu, chiến thắng 1-0 trước Bangladesh ở lượt cuối vẫn mang ý nghĩa quan trọng với U20 nữ Việt Nam.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko duy trì hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức giải đấu, ba đội xếp thứ ba của ba bảng sẽ được so sánh để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng knock-out.

Hiện tại, U20 nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu nhóm này với 3 điểm, hiệu số (-5). Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đài Bắc Trung Hoa (bảng C) và Uzbekistan (bảng B) đều chưa có điểm sau hai lượt trận.

Về lý thuyết, cả hai đội này vẫn còn cơ hội vượt qua Việt Nam nếu thắng ở lượt cuối. Tuy nhiên, khoảng cách về hiệu số đang tạo lợi thế lớn cho đại diện chúng ta.

Đài Bắc Trung Hoa hiện có hiệu số (-7), đồng nghĩa họ phải thắng đội xếp cuối Ấn Độ (-11) với cách biệt ít nhất 2 bàn mới có thể san bằng, trước khi nghĩ đến việc vượt qua Việt Nam.

Trong khi đó, Uzbekistan còn bất lợi hơn với hiệu số (-8), buộc phải thắng đội xếp cuối Jordan (-9) với cách biệt từ 4 bàn trở lên mới có thể chiếm ưu thế.

Thực tế, đây đều là những kịch bản không dễ xảy ra nếu nhìn vào phong độ và tương quan lực lượng khá cân bằng của hai đội. Trong lượt trận cuối của 2 bảng còn lại diễn ra hôm nay, Đài Bắc Trung Hoa không thắng đậm Ấn Độ (trên 2 bàn), Uzbekistan không thắng Jordan thì Việt Nam đi tiếp cùng Đài Bắc Trung Hoa.

Trường hợp khác, nếu một hoặc cả hai đội không thắng, U20 Việt Nam sẽ đi tiếp với vị trí hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.