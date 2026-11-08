Tuyển Nhật Bản thua cay đắng, lặng nhìn đối thủ vô địch World Cup

Nigeria tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Nhật Bản 2-1 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên đăng quang World Cup U17 nữ và trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vô địch giải đấu.

Chiến thắng của Nigeria tại U17 nữ World Cup 2026 không chỉ là phần thưởng cho một hành trình đầy ấn tượng, mà còn đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong bản đồ bóng đá trẻ nữ thế giới.

Nhật Bản gục ngã

Trận chung kết giữa Nhật Bản và Nigeria diễn ra hấp dẫn, khi hai đội đều có những lý do để hướng tới chức vô địch. Nhật Bản từng đăng quang năm 2014, trong khi Nigeria chưa một lần góp mặt trên đỉnh cao nhất của World Cup U17 nữ.

Đội bóng châu Phi nhập cuộc đầy tự tin, chủ động gây sức ép và không ngần ngại chơi tấn công trước đối thủ được đánh giá cao về kỹ thuật. Sự quyết liệt và tốc độ của Nigeria khiến hàng phòng ngự Nhật Bản gặp nhiều khó khăn.

Phút 39, Awawu Bashiru mở tỷ số cho Nigeria. Tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm của cầu thủ này không quá khó, nhưng thủ môn Kou Kadowaki lại xử lý thiếu chắc chắn, để bóng trôi qua tay và đi vào lưới.

Bàn thắng giúp Nigeria có được lợi thế tâm lý rất lớn trước khi bước vào giờ nghỉ. Và ngay đầu hiệp hai, đội bóng châu Phi tiếp tục khiến Nhật Bản choáng váng.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Phút 47, Oluebube Umejiaku tận dụng đường chuyền dài của Esther Stephen, thoát xuống đối mặt thủ môn rồi thực hiện cú lốp bóng tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Đây là khoảnh khắc thể hiện rõ sự nguy hiểm của Nigeria. Không chỉ có nền tảng thể lực và tốc độ, các cầu thủ trẻ châu Phi còn cho thấy khả năng tận dụng khoảng trống và xử lý tình huống rất tốt.

Bị dẫn trước hai bàn, Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình. Đại diện châu Á liên tục tìm cách gây sức ép, nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi tập trung của đối thủ.

Phải tới phút 80, Nhật Bản mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Fuki Ito tận dụng đường chuyền của Anri Ito để dứt điểm volley, đưa bóng vào lưới Nigeria.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của Nhật Bản. Tuy nhiên, Nigeria đã bảo vệ thành công lợi thế mong manh, giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Cột mốc lịch sử của bóng đá châu Phi

Chức vô địch World Cup U17 nữ 2026 là thành tựu đặc biệt với Nigeria. Họ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên đăng quang giải đấu, đồng thời lần đầu tiên đưa chiếc cúp về với quốc gia này.

Đáng chú ý, Nigeria không phải đội bóng được đánh giá cao nhất trước khi bước vào vòng knock-out. Tuy nhiên, càng tiến sâu, họ càng thể hiện sức mạnh đáng nể.

Ở bán kết, Nigeria từng đánh bại Brazil với tỷ số 3-1. Awawu Bashiru lập cú đúp, trong khi Queen Joseph cũng ghi bàn để giúp đại diện châu Phi giành quyền vào chung kết.

Nigeria lập cột mốc lịch sử.

Trong trận đấu cuối cùng, chính Bashiru tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số. Còn Umejiaku, người ghi bàn quyết định, được trao danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu nhờ những màn trình diễn nổi bật.

Trong khi đó, Nhật Bản có thể tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch thứ hai. Đội bóng châu Á từng thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Triều Tiên ở bán kết sau loạt sút luân lưu, nhưng không thể tái hiện điều đó trước Nigeria.

Ở trận tranh hạng ba, Triều Tiên cũng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Brazil tới 6-0, qua đó khép lại giải đấu với vị trí thứ ba. Đây tiếp tục là minh chứng cho sức mạnh của bóng đá trẻ nữ Triều Tiên, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

World Cup U17 nữ 2026 vì thế khép lại với một nhà vô địch mới. Nigeria không chỉ giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, mà còn tạo nên cột mốc đáng nhớ cho cả nền bóng đá châu Phi.