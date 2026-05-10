Tuyển Nhật Bản sẽ “bắt tay” Indonesia để khiến tuyển Trung Quốc lỡ vé World Cup?

Hiện ở bảng B giải U17 châu Á 2026, U17 Trung Quốc đang vô cùng bất lợi. Họ đã mất quyền tự quyết do đang đứng cuối bảng với 0 điểm, xếp dưới Nhật Bản (6 điểm), Qatar và Indonesia (3 điểm).

Muốn đi tiếp, U17 Trung Quốc buộc phải thắng Qatar ở lượt cuối với cách biệt 2 bàn, đồng thời Nhật Bản thắng Indonesia. Trong trường hợp Indonesia có điểm trước Nhật Bản, Trung Quốc sẽ bị loại ngay cả khi thắng đậm Qatar (do vẫn xếp dưới Indonesia).

Sau lượt trận thứ hai, truyền thông Trung Quốc có phản ứng khá bất ngờ. Thay vì “chê” đội nhà như thường lệ mỗi khi các ĐTQG thua trận, lần này, nhiều trang báo Trung Quốc lại lạc quan rằng đội nhà sẽ tạo ra màn “ngược dòng kỳ diệu” để giành suất dự World Cup. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc lại bày tỏ mối lo trước kịch bản Nhật Bản “bắt tay” với Indonesia.

Trang Sina đặt dòng tít: “Một màn lội ngược dòng kỳ diệu! Đội tuyển U17 quốc gia vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu sau hai trận thua liên tiếp. Liệu chiến thắng hai bàn trước Qatar ở vòng đấu cuối cùng có đảm bảo tấm vé vào vòng trong cho họ?”. Bài viết này cho rằng U17 Trung Quốc sẽ “sáng cửa” đi tiếp nếu Nhật Bản không “buông” ở trận gặp Indonesia.

U17 Trung Quốc mất quyền tự quyết ở cuộc đua giành vé dự World Cup.

“Tình thế tưởng chừng như vô vọng này chưa phải là ngõ cụt – với việc Qatar đánh bại Indonesia 2-0 trong trận đấu khác của bảng, triển vọng giành vé vào vòng trong của đội tuyển U17 Trung Quốc đã có một bước ngoặt tích cực, và "cuộc đua giành điểm" này còn lâu mới kết thúc…

Ở lượt cuối, U17 Trung Quốc bắt buộc phải thắng Qatar, đồng thời cần cầu nguyện rằng Nhật Bản sẽ dốc toàn lực để đánh bại Indonesia. Chỉ khi đáp ứng được tất cả những điều kiện này, họ mới thực sự có thể "xoay chuyển tình thế"” – Sina bình luận.

Tương tự, trang PP Sports của Trung Quốc cũng trích phát biểu của bình luận viên Miao Yuan, nhắc tới U17 Nhật Bản và Indonesia khi nói về số phận của đội nhà.

“Việc Qatar vừa thắng Indonesia 2-0 mang tới hy vọng cho U17 Trung Quốc. Nếu Nhật Bản không cố tình thua Indonesia, một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên sẽ đảm bảo suất đi tiếp cho Trung Quốc”.

Rất có thể U17 Trung Quốc sẽ không thể giành suất dự World Cup.

Như vậy, dường như điều khiến truyền thông Trung Quốc lo lắng nhất lúc này, là Indonesia sẽ có điểm trước Nhật Bản ở lượt cuối. Nếu kịch bản đó xảy ra, hy vọng dự World Cup của U17 Trung Quốc sẽ tan thành mây khói.