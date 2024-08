Tuyển Nga chốt đội hình tới Mỹ Đình: Vắng 2 “sát thủ” lợi hại nhất, gây tiếc nuối cho tuyển Việt Nam

Cụ thể, vào đêm 29/8 (theo giờ Việt Nam), ban huấn luyện đội tuyển Nga đã công bố danh sách cuối cùng cho 2 trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam (ngày 5/9) và Thái Lan (7/9).

Có tổng cộng 27 cầu thủ trong danh sách. Đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự góp mặt của thủ môn Matvey Safonov của PSG. Trong khi đó, 2 tiền đạo "sát thủ" rất lợi hại gồm Maxim Glushenkov và Herman Onugha đã bị loại khỏi đội hình vì những lý do bất đắc dĩ.

Do gặp chấn thương nên tiền đạo Maxim Glushenkov đã bị HLV Valery Karpin gạch tên. Đây là điều đáng tiếc với tuyển Nga, đồng thời cũng đáng tiếc với các hậu vệ của tuyển Việt Nam khi các cầu thủ phòng ngự của HLV Kim Sang-sik không thể chạm trán một chân sút cực kỳ chất lượng của tuyển Nga. Trước khi dính chấn thương trong màu áo CLB Zenit, Maxim Glushenkov đạt phong độ cực kỳ ấn tượng trong 5 vòng đầu tiên của giải VĐQG Nga mùa này, với việc ghi tới 7 bàn sau 5 trận.

Tiền đạo Maxim Glushenkov không thể sang Việt Nam.

Trong khi đó, trang Forbes của Nga cho rằng tiền đạo Herman Onugha tưởng chừng có thể ra mắt tuyển Nga ở trận gặp Việt Nam nhưng cuối cùng cầu thủ này lại bị loại khỏi đội hình.

"Chúng tôi có sự cạnh tranh xứng đáng cho vị trí tiền đạo. Chúng tôi vẫn còn Tyukavin, Vorobiev và Musaev. Thực tế không phải là chúng tôi không tạo cơ hội thi đấu cho Onugha, nhưng việc thực hiện nhiều chuyến bay chỉ để luyện tập một chút và làm quen với nhau được coi là không phù hợp" – HLV Valery Karpin giải thích cho sự vắng mặt của Herman Onugha.

Dự kiến tuyển Nga sẽ đặt chân tới Hà Nội vào đầu tháng 9. Do 3 trận sắp tới diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days, nên sẽ được tính đến trong BXH FIFA. Hiện tuyển Nga đang xếp hạng 33 FIFA trong khi tuyển Việt Nam xếp hạng 115 còn Thái Lan là 101.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tuyển Nga mới đá 2 trận giao hữu gặp Serbia và Belarus với kết quả cùng thắng với tỷ số 4-0. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đá tổng cộng 8 trận, thắng 1, thua 7.

Danh sách cuối cùng của tuyển Nga:

Thủ môn: Matvey Safonov (Paris Saint-Germain, Paris), Andrey Lunev (Dynamo, Moscow), Evgeny Latyshonok (Zenit, Saint Petersburg).

Hậu vệ: Vyacheslav Karavaev, Yuri Gorshkov (both Zenit, Saint Petersburg), Maxim Osipenko (Rostov, Rostov-on-Don), Igor Diveev, Danil Krugovoy (both CSKA, Moscow), Alexander Silyanov (Lokomotiv, Moscow), Ruslan Litvinov, Daniil Khlusevich (both Spartak, Moscow), Alexander Soldatenkov (Krylya Sovetov, Samara).

Tiền vệ: Danil Glebov (Rostov, Rostov-on-Don), Artem Karpukas, Dmitry Barinov, Alexey Batrakov, Ilya Samoshnikov, Sergey Pinyaev (all Lokomotiv, Moscow), Daler Kuzyaev (Le Havre), Danil Prutsev (Spartak, Moscow), Nikita Krivtsov (Krasnodar), Ivan Oblyakov (CSKA, Moscow), Andrey Mostovoy (Zenit, St. Petersburg), Lechi Sadulaev (Akhmat, Grozny).

Tiền đạo: Konstantin Tyukavin (Dynamo, Moscow), Dmitry Vorobyov (Lokomotiv, Moscow), Tamerlan Musaev (CSKA, Moscow).