Tuyển Malaysia thủng lưới 6 bàn tại World Cup, ngậm ngùi nhìn đội châu Phi đi tiếp đấu Bồ Đào Nha

Tuyển trẻ Malaysia sẽ phải xuống chơi tại nhánh thua và chạm trán một đội bóng đến từ khu vực CONCACAF ở vòng tiếp theo.

Vào chiều tối nay (28/10), U15 Malaysia bước vào trận đấu tại vòng 1/16 hạng B gặp U15 Nam Phi. Trước đó, Malaysia chính là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại vòng bảng U15 World Cup 2026 & Festival, khi xếp nhì bảng (thắng 3, hòa 1, thua 1), giành quyền vào chơi tại hạng B.

Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn là Nam Phi, các cầu thủ trẻ Malaysia đã không thể tạo nên bất ngờ. Đội bóng châu Phi cho thấy sự vượt trội khi liên tục dồn ép và đã ghi được tới 6 bàn. Những nỗ lực của Malaysia chỉ giúp họ có được 2 bàn danh dự, qua đó nhận thất bại với tỉ số 2-6.

Kết quả này đẩy U15 Malaysia xuống vòng 1/8 nhánh thua hạng B để tranh hạng từ 49 đến 64. Đối thủ của họ sẽ là Jamaica. Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng đến từ khu vực CONCACAF đã để thua Bồ Đào Nha với tỉ số 1-3. Kết quả này giúp đàn em của Bruno Fernandes giành quyền đi tiếp ở nhánh thắng và sẽ gặp Nam Phi tại vòng 1/8, nhằm phân hạng từ 33 tới 48.

U15 Malaysia không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn. (Ảnh: FAM)

Còn tại hạng C, Thái Lan thắng Afghanistan 6-4 và sẽ gặp Tunisia ở vòng 1/8 nhánh thắng. Indonesia nhọc nhằn hoà Moldova 3-3, sau đó thắng 7-6 ở loạt đá luân lưu. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ gặp Panama ở vòng 1/8 nhánh thắng, nhằm phân hạng từ 65 tới 80.

Trong khi đó, U15 Việt Nam hoà Rwanda 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0. Sau đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải bước vào loạt đá luân lưu và chịu thất bại 2-4. U15 Việt Nam sẽ gặp Nicaragua ở vòng 1/8 nhánh thua để phân hạng từ 81 tới 96.

Các trận đấu tiếp theo đều sẽ diễn ra vào đêm nay.