Tuyển Malaysia thua đau phút 90+6 sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Tuyển Malaysia ghi liền 3 bàn rất chóng vánh nhưng cuối cùng vẫn gục ngã ở phút bù giờ cuối cùng.

Đêm 3/6, tuyển nữ Malaysia (hạng 92 FIFA) có trận đấu giao hữu quốc tế gặp tuyển nữ Jordan (hạng 76 FIFA) trên sân khách. Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng, hấp dẫn với những cao trào liên tiếp được tạo ra.

Tuyển nữ Malaysia nhập cuộc không tốt và bị thủng lưới ngay từ phút thứ 8 sau một tình huống hàng phòng ngự chơi không thật sự tập trung.

Tuy nhiên, chủ nhà Jordan không tận dụng được ưu thế dẫn bàn để tạo thế trận lấn lướt. Thậm chí, chính Malaysia mới là đội “bùng nổ” ở những phút sau đó. Đại diện của khu vực Đông Nam Á vùng lên tấn công dữ dội, bất ngờ ghi liền 3 bàn chỉ trong vòng gần 20 phút, vươn lên dẫn ngược 3-1 khi trận đấu mới trôi sang phút 38. Najwa Irdina chính là cái tên chói sáng khi cô đã lập cú đúp.

Tuyển Malaysia thi đấu tốt nhưng vẫn thua chung cuộc 3-4 ở phút 90+6.

Kịch bản hấp dẫn tiếp tục xảy ra, khi Malaysia để Jordan rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 sau một tình huống hậu vệ Nurhadfina Mohd Firdaus đưa bóng phản lưới nhà. Bàn thua này phần nào khiến tuyển nữ Malaysia đánh mất thế trận, trong khi Jordan lại quyết tâm ghi thêm những bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Đến phút 80, những nỗ lực tấn công của tuyển nữ Jordan được đền đáp khi họ có bàn thứ 3, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp các cầu thủ Jordan thêm quyết tâm. Họ tiếp tục dồn lên, tạo ra nhiều sóng gió cho hàng phòng ngự của Malaysia. Hệ quả là đến phút 90+6, Jordan đã ghi bàn thắng thứ 4, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 cho đội chủ nhà.

Theo lịch, sau trận gặp Jordan, tuyển nữ Malaysia sẽ có thêm một trận giao hữu nữa gặp Palestine (hạng 129 FIFA) vào ngày 6/6.