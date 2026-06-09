Tuyển Malaysia quyết định gây sốc trước thềm AFF Cup, tuyển Việt Nam tăng cơ hội vô địch

Tuyển Malaysia đã có quyết định bất ngờ.

Sau chuỗi thành tích kém cỏi ở nhiều cấp độ đội tuyển, sức ép dành cho ĐTQG Malaysia trước thềm AFF Cup 2026 tăng lên đáng kể. Người hâm mộ Malaysia kỳ vọng Harimau Malaya sẽ có màn thể hiện tốt tại giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia đã gây bất ngờ với quyết định trước thềm AFF Cup 2026. Theo đó, HLV trưởng Peter Cklamovski sẽ không dẫn dắt đội tuyển Malaysia tại giải đấu này. Người đảm nhận nhiệm vụ cầm quân là HLV Nafuzi Zain. Ông Nafuzi Zain hiện đang là HLV đội U19 và U23 Malaysia.

HLV Nafuzi Zain sẽ dẫn dắt đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2026

Đội tuyển Malaysia cũng sẽ không mang lực lượng mạnh nhất đến AFF Cup 2026. Theo trang Metro (Malaysia), HLV Nafuzi Zain dự kiến sử dụng đội hình gồm nòng cốt là các cầu thủ thuộc độ tuổi U23 và có bổ sung một số cầu thủ quá tuổi. Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski sẽ dành thời gian để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

AFF Cup là giải đấu truyền thông của khu vực Đông Nam Á, giải năm nay diễn ra từ 24/7 đến đến 26/8. Còn FIFA ASEAN Cup mới được hình thành dựa trên sự kết hợp của FIFA và LĐBĐ Đông Nam Á. FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 21/9 đến 6/10/2026.

Từ góc nhìn của đội tuyển Việt Nam, việc đội tuyển Malaysia không mang tới đội hình mạnh nhất sẽ làm tăng cơ hội vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trên thực tế, Malaysia với đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” vừa mới thua 1-3 trước Việt Nam ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Về phần tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dự kiến có trong tay lực lượng tốt nhất cho AFF Cup 2026. Đoàn quân áo đỏ sẽ hội quân vào đầu tháng 7 tới và tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch.