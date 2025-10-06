Tuyển Malaysia lại gặp biến cố nhân sự, mất 2 vị trí quan trọng ngay trước ngày sang Lào

Theo đó, thủ môn số 2 và số 3 của tuyển Malaysia là Haziq Nadzli và Azri Ghani vừa đồng loạt xin rút lui vì vấn đề sức khỏe.

Thông báo được đưa ra ngay trước ngày toàn đội bay sang Lào (6/10), khiến HLV Peter Cklamovski phải gấp rút gọi bổ sung 2 thủ môn khác. Những người được chọn để thay thế là Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman (CLB Selangor) và Suhaimi Hussin (CLB Terengganu).

Điều này đẩy tuyển Malaysia vào thế khó, bởi nếu thủ môn số 1 Syihan Hazmi không may gặp vấn đề trong những ngày tới, họ sẽ buộc phải sử dụng những nhân tố thay thế trong vội vàng.

Syihan Hazmi chính là thủ thành đã bắt chính ở trận thắng 4-0 của tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Thủ môn này hiện chơi cho CLB số 1 Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Syihan Hazmi có trận ra mắt ĐTQG vào tháng 6/2022 và từ đó đến nay đã có 32 lần bắt chính.

Tuyển Malaysia lên đường sang Lào vào hôm nay (6/10) và sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đội chủ nhà tại Viêng Chăn. Sau đó, hai đội sẽ tái đấu trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur vào ngày 14/10.

Đội quân của HLV Peter Cklamovski được đánh giá cao hơn đối thủ, tuy nhiên trong bối cảnh tâm lý đang bị đè nặng bởi án phạt của FIFA, dư luận đang bày tỏ sự nghi ngại cho sự chuẩn bị của tuyển Malaysia.

Việc thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch không chỉ khiến sức mạnh tuyển Malaysia giảm đi rõ rệt, mà vấn đề quan trọng hơn còn nằm ở việc đội bóng này khó tránh khỏi khả năng bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal trước đó.

Khi ấy, cơ hội giành ngôi nhất bảng F và đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với thầy trò HLV Peter Cklamovski gần như không còn. Nếu tuyển Việt Nam thắng 2 trận trước Nepal ở đợt FIFA Days tháng 10 này, rồi tiếp tục vượt qua Lào vào tháng 11, cục diện bảng F sẽ sớm ngã ngũ.

Với những áp lực tâm lý như vậy, việc người hâm mộ Malaysia lo lắng đội nhà xảy chân trước Lào là điều có thể hiểu được. Còn nhớ tại SEA Games 1997, cũng chính tuyển Lào đã bất ngờ hạ Malaysia 1-0 bằng bàn thắng của Keolakhone, khiến đội bóng này bị loại ngay sau vòng bảng.

Hôm nay tròn 10 ngày kể từ khi FIFA thông báo án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch. Đây cũng là hạn chót để LĐBĐ Malaysia nộp đơn kháng cáo.

“Những ngày qua, đâu đâu cũng thấy nhắc về bóng đá Malaysia, từ báo chí khu vực đến cả truyền thông quốc tế. Nhưng tôi hi vọng các cầu thủ không bị cuốn theo những gì đang diễn ra. Họ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Chính xác hơn là tuyển Malaysia phải quên 7 cầu thủ nhập tịch kia đi. Vẫn còn những nhân tố khác đủ sức đương đầu với thử thách. HLV Peter Cklamovski phải tin tưởng vào những gì đang có trong tay và trước mắt phải tập trung để cố gắng thắng 2 trận gặp Lào”, HLV kỳ cựu của bóng đá Malaysia, ông Sulaiman Hussin nói trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Sinar Harian.