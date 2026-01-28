Tuyển Malaysia khó thoát án phạt nặng

Ngày 26-1, CAS ra quyết định tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu, dẫu vậy nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định của đội tuyển Malaysia vẫn khó có cơ hội tham dự trận tái đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31-3-2026 thuộc lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường. LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ áp dụng án phạt nặng bằng hình thức xử thua, trừ điểm hoặc loại tuyển Malaysia của Asian Cup 2027 nếu LĐBĐ nước này (FAM) không chứng minh được chuyện nhập tịch cầu thủ đúng luật định.



FAM khó lật ngược tình thế

Sau quá trình điều tra, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định FAM đã vi phạm điều 22 của Bộ Luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Theo đó, FIFA ra án phạt nặng, bao gồm bắt buộc FAM đóng tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF); 7 cầu thủ vi phạm bị phạt 2.000 CHF/người, đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động thi đấu trong vòng 12 tháng.

Vào tháng 12-2025, FIFA tiếp tục bác bỏ đơn kháng cáo của FAM về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ và ra thông báo xử phạt thua đối với tuyển Malaysia trong 3 trận giao hữu dịp FIFA Days 2025, lần lượt gặp Cape Verde (ngày 29-5), Singapore (ngày 4-9), Palestine (ngày 8-9) vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Trong thời gian kháng cáo lên FIFA cũng như CAS, FAM vẫn không thể cung cấp được bằng chứng chứng minh các cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel có nguồn gốc Malaysia. Vì vậy, ngoài việc giữ nguyên án phạt, FIFA thậm chí còn đẩy mạnh điều tra hình sự vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ đối với FAM. Điều này khiến các cầu thủ kể trên đối diện nguy cơ đền bù hợp đồng cho CLB chủ quản, sớm kết thúc sự nghiệp.

Tuy nhiên, CAS bất ngờ ra thông báo tạm đình chỉ án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia. Quyết định hôm 26-1 khiến làng túc cầu ngỡ ngàng, song đúng với quy trình điều tra, thu thập chứng cứ của CAS.

CAS không hủy án phạt của FIFA. Việc chấp thuận tạm hoãn thi hành án nhằm bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của các cầu thủ trong thời gian kháng cáo đang được xem xét. Đây là thủ tục pháp lý phổ biến, tránh việc cầu thủ bị "treo giò" dài hạn trước khi có phán quyết cuối cùng.

Quá trình này dự kiến kết thúc trước ngày 31-3-2026, thời điểm diễn ra trận tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Kết quả trận đấu này cũng sẽ phân định ngôi nhất bảng F và tấm vé duy nhất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Tuyển Malaysia (áo sáng) có nguy cơ bị AFC xử thua trong trận thắng tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

Hồi hộp chờ phán quyết từ AFC

FIFA đã xử thua và trừ điểm đối với tuyển Malaysia khi dùng cầu thủ sai quy định trong dịp FIFA Days 2025. Quyết định cuối cùng về vấn đề có xử thua đối với tuyển Malaysia trong các trận đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ do AFC (đơn vị tổ chức và quản lý Asian Cup) xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan.

Người phát ngôn của LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết: "Quá trình điều tra và ra phán quyết của FIFA, CAS và AFC đối với các vụ việc liên quan đến cầu thủ nhập tịch của Malaysia là độc lập. VFF tôn trọng các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tin rằng cách xử lý các trường hợp cầu thủ không đủ tư cách thi đấu luôn tuân theo quy định".

Theo nhiều dự báo, AFC sẽ áp dụng án xử thua đối với tuyển Malaysia ở các trận đã và sẽ diễn ra tại vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm 2 trận thắng tuyển Nepal và tuyển Việt Nam. Đây là kịch bản sẽ xảy ra nếu FAM không thể chứng minh với CAS việc nhập tịch và sử dụng các cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia vừa qua là đúng quy định.

Sau 5 lượt trận vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia tạm dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng, hơn tuyển Việt Nam đến 3 điểm. Ở trận tái đấu giữa 2 đội, đoàn quân HLV Kim Sang-sik cần phải thắng Malaysia với cách biệt tỉ số ít nhất 5 bàn mới giành ngôi nhất bảng F chung cuộc.



