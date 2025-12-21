Tuyển Malaysia bị tăng án phạt, hết cơ hội tranh vé với tuyển Việt Nam?

Vài ngày trước, FIFA chính thức thông báo quyết định xử thua tuyển Malaysia ở 3 trận giao hữu quốc tế, do sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định (đều xử thua 0-3).

Quyết định này không được coi là bất ngờ, trên thực tế, nó đã được dự đoán dựa trên lập trường kiên quyết của FIFA về vấn đề giấy tờ của bảy cầu thủ gốc Harimau Malaya, đó là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Mới đây, chuyên gia thể thao nổi tiếng của Malaysia và là cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Bóng đá Malaysia (PJBM), Phó Giáo sư Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, dự đoán rằng tuyển Malaysia sẽ bị AFC phạt rất năng nếu LĐBD Malaysia (FAM) phải chịu những phán quyết bất lợi từ Toà án trọng tài Thể thao (CAS).

“Chúng tôi đã khá chắc chắn rằng mình sẽ phải chịu án phạt này (bị FIFA xử thua 3 trận giao hữu). Bởi, nếu FIFA đã tuyên bố bảy cầu thủ đó không hợp lệ, thì kết quả trận đấu cũng không hợp lệ.

Tuy nhiên, tôi muốn nhìn nhận vấn đề này để tất cả chúng ta cùng rút kinh nghiệm từ những sai lầm và đây là cái giá mà chúng ta phải trả. Tôi không ngạc nhiên trước quyết định của FIFA và thực tế là điều này đã được dự đoán trước, chỉ chờ thời điểm công bố mà thôi.

Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng sẽ có thêm các hình phạt nặng sau vụ này, bởi vì AFC chắc chắn sẽ noi theo FIFA. Vì vậy, nếu FIFA đã áp đặt hình phạt, AFC chắc chắn cũng sẽ làm theo”.

Chuyên gia người Malaysia dự đoán đội nhà sẽ bị phạt nặng bởi AFC.

Ngoài việc dự đoán tuyển Malaysia sẽ bị phạt nặng bởi AFC, ông Zulakbal Abd Karim cho rằng những người lãnh đạo bóng đá Malaysia cần đối diện với án phạt và tìm cách vực dậy sau thất bại bởi đó mới là điều quan trọng nhất.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải 'đứng dậy', xây dựng lại sức mạnh để đối mặt với tương lai. Tôi hy vọng tất cả người hâm mộ, nhà tài trợ, lãnh đạo và cầu thủ đều giữ bình tĩnh và suy nghĩ về cách vực dậy sau thất bại. Điều đó quan trọng hơn" – chuyên gia Zulakbal Abd Karim nói với hãng truyền thông Bharian.

Trong trường hợp bị AFC xử thua (bao gồm cả trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup), tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ hết cơ hội cạnh tranh với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đua giành vé dự VCK.

Bên cạnh đó, việc bị xử thua nhiều trận, dự kiến cũng sẽ khiến tuyển Malaysia bị sụt giảm nghiêm trọng trên BXH FIFA.



