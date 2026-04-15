Tuyển Lào thắng sốc Philippines, vươn lên đầu bảng hơn cả Thái Lan!

Cuộc đối đầu giữa U17 Lào và U17 Philippines diễn ra hấp dẫn đúng với tính chất quan trọng của lượt trận thứ hai. Cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, tạo nên thế trận cởi mở và liên tục ăn miếng trả miếng.

U17 Lào là đội tận dụng cơ hội tốt hơn trong các tình huống tấn công để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, U17 Philippines cho thấy sự kiên cường khi không ít lần rút ngắn cách biệt, khiến cục diện trận đấu luôn ở trạng thái căng thẳng. Diễn biến trên sân vì thế liên tục thay đổi, buộc hàng thủ hai bên phải hoạt động hết công suất.

Việc trận đấu có tới 7 bàn thắng (4-3) phản ánh rõ nét thế trận đôi công. U17 Lào nhiều lần tạo được khoảng cách an toàn, nhưng không thể sớm định đoạt trận đấu khi đối thủ liên tục bám đuổi. Ở chiều ngược lại, U17 Philippines dù gặp bất lợi về mặt tỷ số vẫn duy trì áp lực và tận dụng tốt các thời điểm sơ hở của đối phương để ghi bàn.

U17 Lào thắng ấn tượng U17 Philippines.

Những phút cuối trận là quãng thời gian đặc biệt căng thẳng khi cách biệt chỉ còn một bàn. U17 Philippines dồn lên tìm bàn gỡ, trong khi U17 Lào phải lùi sâu để bảo vệ thành quả. Dù chịu sức ép lớn, đại diện xứ Triệu Voi vẫn đứng vững để khép lại trận đấu với chiến thắng sát nút 4-3.

Kết quả này giúp U17 Lào có 4 điểm sau hai lượt trận, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Đây được xem là bất ngờ lớn của giải đấu khi họ vượt qua cả U17 Thái Lan – đội bóng được đánh giá cao hơn trước khi giải khởi tranh.

Dù vậy, vị trí số một của U17 Lào chỉ mang tính tạm thời. Vào lúc 19h30 cùng ngày, U17 Thái Lan sẽ chạm trán U17 Myanmar. Nếu giành trọn 3 điểm, đại diện xứ Chùa Vàng sẽ nâng tổng điểm lên 6 và đòi lại ngôi đầu bảng.

Cục diện bảng B vì thế đang trở nên khó lường sau hai lượt trận. U17 Lào đã cho thấy họ không còn là “kẻ lót đường” khi thi đấu đầy hiệu quả và bản lĩnh. Trong khi đó, U17 Thái Lan vẫn nắm quyền tự quyết, còn U17 Philippines dù toàn thua nhưng vẫn để lại dấu ấn với lối chơi giàu năng lượng.

Những diễn biến tiếp theo của bảng đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, khi cuộc đua vào bán kết vẫn còn rộng mở và chưa đội nào thực sự chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ở giải này, U17 Việt Nam thuộc bảng A với Indonesia, Malaysia và Timor-Leste. Lượt đầu chúng ta thắng Malaysia 4-0, tạm đứng đầu bảng. Indonesia cũng thắng Timor-Leste 4-0.

Lượt thứ hai, Việt Nam sẽ đấu Timor-Leste lúc 15h30 ngày 16/4. Cùng ngày Indonesia đấu Malaysia lúc 19h30.