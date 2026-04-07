Tuyển Iran ra điều kiện dự World Cup 2026, FIFA rơi vào thế khó

Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, ông Donyamali, Bộ trưởng bộ thể thao Iran kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. "Nếu yêu cầu của chúng tôi (đá 3 trận vòng bảng ở Mexico) được thông qua, Iran chắc chắn sẽ dự World Cup", vị quan chức này nhấn mạnh.

Đây được coi là cú "quay xe" của bóng đá Iran. Trước đó vài ngày, đại diện của liên đoàn bóng đá nước này dường như đã xuôi theo phương án của FIFA và Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ họ lại thay đổi.

Nhưng nhiều khả năng FIFA vẫn sẽ thể hiện lập trường cứng rắn. Chủ tịch Gianni Infantino từng khẳng định các trận đấu của Iran “sẽ diễn ra đúng theo kết quả bốc thăm”, đồng nghĩa với việc khó có phương án thay thế nào cho lịch thi đấu hiện tại.



Đây được xem là thông điệp rõ ràng từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới: World Cup 2026 sẽ không bị điều chỉnh chỉ vì sức ép chính trị, ít nhất ở thời điểm này.

Theo lịch đã được xác định, Iran nằm ở bảng G và sẽ đá cả 3 trận vòng bảng trên đất Mỹ, lần lượt gặp New Zealand và Bỉ tại khu vực Los Angeles trước khi chạm trán Ai Cập ở Seattle. Trong bối cảnh nhiều quan chức Iran từng bày tỏ lo ngại về khả năng đội tuyển phải đặt chân tới một quốc gia bị xem là “thù địch”, quyết định giữ nguyên lịch thi đấu của FIFA càng khiến tương lai hành trình World Cup của đại diện Tây Á trở nên nhạy cảm hơn.

Dù vậy, cánh cửa dự World Cup với Iran hiện vẫn chưa khép lại. Sau cuộc gặp trực tiếp với đại diện bóng đá Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Infantino được cho là đã "cam kết hỗ trợ" đội tuyển này trong quá trình chuẩn bị, từ điều kiện tập huấn cho tới các hoạt động ngoài lãnh thổ Iran. Động thái đó cho thấy FIFA vẫn muốn giữ Iran ở lại giải đấu, đồng thời cố gắng tách bóng đá khỏi những biến động phức tạp của tình hình quốc tế.

Ở góc độ tổ chức, việc thay đổi địa điểm vào sát giải gần như là bài toán rất khó với FIFA . Hãng thông tấn AP cho biết phần lớn vé cho các trận của Iran đã được bán, trong khi mọi thay đổi đột ngột đều có thể kéo theo hệ lụy lớn về bản quyền truyền hình, tài trợ, lịch trình di chuyển và công tác an ninh.

Do vậy, dù Iran vẫn còn băn khoăn, song thông điệp từ FIFA lúc này là rất rõ: Iran phải dự World Cup theo lịch đã định, hoặc tự đặt mình trước một ngã rẽ đầy rủi ro.