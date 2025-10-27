Tuyển Indonesia thua ngược cay đắng trước trận lịch sử gặp Brazil ở World Cup

Tuyển U17 Indonesia đang có chuyến tập huấn cực kỳ quan trọng tại UAE nhằm chạy đà cho U17 World Cup 2025. Đội quân do HLV Nova Arianto cũng vừa trải qua trận đấu giao hữu đầu tiên tại UAE, chạm trán đội khá mạnh đến từ Nam Mỹ là Paraguay.

Trước một đối thủ mạnh ở cả thể lực lẫn kỹ chiến thuật, U17 Indonesia vẫn nhập cuộc tốt. Ngoài việc phong tỏa được khả năng tấn công của Paraguay, các cầu thủ Indonesia còn bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Fadly Alberto trong hiệp một.

Thế nhưng, sang hiệp hai, U17 Paraguay đã chứng minh được sức mạnh của mình. Đại diện từ Nam Mỹ chơi lấn lướt, tạo ra nhiều pha dứt điểm về phía cầu môn của Indonesia.

U17 Indonesia thua ngược phút 90+2 trước Paraguay.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Paraguay cũng có được bàn gỡ sau pha dứt điểm của Jose Buhring ở phút 70. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn ở nửa sau hiệp hai. Paraguay tiếp tục dồn ép nhưng cũng phải đến phút 90+2 mới có thể tìm được bàn thắng vượt lên sau một tình huống hàng thủ Indonesia chơi mất tập trung.

Như vậy, U17 Indonesia đã nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Paraguay. Theo lịch, đội quân của HLV Nova Arianto sẽ tiếp tục có thêm những trận đấu nữa gặp U17 Bờ Biển Ngà và Panama trước thềm World Cup.

Tại U17 World Cup, U17 Indonesia rơi vào bảng đấu nặng ký cùng Brazil, Zambia và Honduras. Đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á sẽ đá trận mở màn tại giải đấu danh giá này vào ngày 4/11 tới.