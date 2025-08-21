Tuyển Indonesia thắng cực đậm, dễ “né” tuyển Việt Nam ở bán kết

Tại giải U16 nữ Đông Nam Á vừa khởi tranh tại Indonesia, chủ nhà U16 nữ Indonesia có trận mở màn bảng A gặp Timor Leste. Đúng như dự đoán, các học trò của HLV Timo Scheunemann đã thi đấu hoàn toàn áp đảo để tạo ra “cơn mưa” bàn thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U16 nữ Indonesia đã dồn lên tấn công. Họ cũng chỉ mất 15 phút để có được bàn mở tỷ số sau pha lập công của Nasywa. Chỉ đúng 5 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Do để Indonesia ghi 2 bàn quá dễ dàng nên Timor Leste đã sớm “vỡ trận”. Họ tiếp tục thủng lưới thêm 3 bàn nữa ở các phút 24, 25 và 36. Trong đó, chỉ riêng Nasywa đã hoàn tất một cú hat-trick cho Indonesia.

Sang hiệp hai, U16 nữ Indonesia sử dụng nhiều sự thay đổi về nhân sự. Họ chơi bóng thong dong nhằm giữ sức, song vẫn ghi thêm 1 bàn nữa để ấn định tỷ số chung cuộc 6-0.

U16 Indonesia hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Tỷ số chung cuộc trận đấu.

Với chiến thắng đậm ngày ra quân, U16 nữ Indonesia tạm đứng đầu bảng A, trong khi U16 nữ Malaysia còn chưa đá trận đầu tiên. Nhiều khả năng với lợi thế về lực lượng và sân nhà, Indonesia sẽ bảo toàn ngôi nhất bảng A để tiến vào bán kết.

Trong khi đó ở bảng B, U16 nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Campuchia vào tối nay (21/8). So với Campuchia và Myanmar thì U16 nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn, có cơ hội lớn để đứng đầu bảng.

Theo thể thức của giải đấu, đội nhất bảng A và nhất bảng B sẽ không gặp nhau ở bán kết. Do đó, rất có thể U16 nữ Indonesia và U16 nữ Việt Nam sẽ không sớm đối đầu ở vòng sau nếu cả 2 cùng vượt qua vòng bảng.



