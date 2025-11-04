Tuyển Indonesia sẽ gây bất ngờ lớn, giành chiến thắng lịch sử ở VCK World Cup?

Tối nay (4/11), U17 Indonesia sẽ khởi đầu hành trình tại VCK U17 World Cup 2025, chạm trán Zambia ở lượt trận mở màn bảng H.

So với đối thủ thứ hai là Brazil thì Zambia sẽ là chướng ngại tương đối vừa sức với U17 Indonesia, dù thực tế đại diện từ châu Phi được đánh giá nhỉnh hơn một chút.

Trong năm 2025, U17 Indonesia giành vé dự World Cup sau khi lọt vào tứ kết giải châu Á, trong khi đó Zambia cũng lọt vào tới bán kết giải U17 châu Phi 2025.

Xét tương quan, Zambia khả năng sẽ được đánh giá cao hơn về mặt thể lực, vốn là lợi thế của các đội bóng châu Phi. Tuy nhiên, Zambia cũng có những điểm yếu của họ, đặc biệt là kinh nghiệm bởi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Zambia giành suất dự World Cup.

Trong khi đó, Indonesia cũng có những ưu thế riêng, bởi họ đã lần thứ hai được dự World Cup và trong đội hình của Indonesia cũng có một số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Trận mở màn giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Một yếu tố quan trọng giúp U17 Indonesia có thể hướng tới chiến thắng ở lượt trận tối nay, đó là sự chuẩn bị rất kỹ của họ trước thềm World Cup. Đại diện xứ Vạn đảo hội quân sớm, trải qua 3 trận giao hữu với những đối thủ rất mạnh với các kết quả thua sát nút Paraguay 1-2, hoà Bờ Biển Ngà 0-0 và hoà Panama 1-1. Những kết quả này chứng minh rằng U17 Indonesia không phải đội bóng dễ bị bắt nạt, họ có thực lực và đủ sức đá sòng phẳng với các đội mạnh.

U17 Indonesia đang có tâm lý rất tự tin. Trước ngày khai mạc World Cup, HLV Nova Arianto cho biết: "Điều chắc chắn là tất cả các đối thủ của chúng tôi trong bảng đều có chất lượng tốt và tôi đã xem một số cầu thủ của họ trên video". Theo giới chuyên môn, 4 ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài gồm Matthew Baker, Mike Rajasa, Lucas Lee và Eizar Tanjung, sẽ là trụ cột của Indonesia ở kỳ World Cup này.

Theo thể thức của FIFA, ở kỳ World Cup năm nay (được mở rộng gồm 48 đội chia làm 12 bảng), các đội nhất nhì cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out. Do vậy, cơ hội tiến vào vòng sau của Indonesia cũng sẽ rộng mở hơn.

Matthew Bake là một trong những ngôi sao được kỳ vọng nhất của Indonesia.

Do bảng đấu có Brazil sở hữu trình độ vượt trội, Indonesia cần giành kết quả tốt trước 2 đối thủ còn lại, chí ít là có 1 điểm trước mỗi đối thủ, để hy vọng đi tiếp. Đây là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở với đại diện của khu vực Đông Nam Á.

Ở kỳ U17 World Cup trước (năm 2023), U17 Indonesia không giành được chiến thắng nào và bị loại ngay sau vòng bảng. Còn ở giải năm nay, chỉ cần thắng Zambia ở trận mở màn tối nay, U17 Indonesia sẽ xác lập cột mốc lịch sử, lần đầu tiên có trận thắng ở World Cup. Nếu làm được điều đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng sẽ mở toang cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp.



