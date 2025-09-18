Tuyển Indonesia sẽ bại trận, “trở về mặt đất” trước khả năng đối đầu tuyển Việt Nam?

Tuyển futsal Indonesia đang tham dự một giải đấu cúp Từ hùng với 3 đội khách mời rất mạnh nhằm chạy đà chuẩn bị cho mục tiêu săn HCV tại SEA Games 33. 3 khách mời gồm Hà Lan, Latvia từ châu Âu, và Tanzania từ châu Phi.

HLV Hector Souto cho rằng, giải tứ hùng lần này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đội nhà làm quen với việc đối đầu các đối thủ mạnh trước khi bước vào SEA Games.

Theo lịch, tuyển futsal Indonesia sẽ có trận mở màn gặp Tanzania vào tối nay (18/9) sau đó sẽ gặp Hà Lan (20/9) và Latvia (21/9). Theo HLV Hector Souto, thời gian chuẩn bị ngắn là khó khăn của đội nhà trước khi tham dự giải Tứ hùng.

Truyền thông Indonesia cho rằng cả 3 khách mời đều là những đối thủ khó nhằn với đội nhà, đặc biệt là Hà Lan (hạng 28 thế giới) và Latvia (hạng 60). Sẽ không dễ để đội quân của HLV Souto có thể giành chiến thắng trong bối cảnh một số cầu thủ đang chưa có thể trạng tốt nhất.

Tuyển Indonesia nhận nhiều lời khen sau chức vô địch tại Trung Quốc cách đây ít ngày.

Ít ngày trước, tuyển futsal Indonesia đã nhận được nhiều lời tán dương sau chức vô địch ở giải giao hữu CFA International 2025 do Liên đoàn Futsal Trung Quốc tổ chức. Ở giải đó, đội bóng xứ Vạn đảo toàn thắng 5 trận trước Campuchia, Myanmar, New Zealand, Hàn Quốc và Đan Mạch. Tuy nhiên, nếu thua ở giải Tứ hùng lần này trên sân nhà, tuyển Indonesia khả năng sẽ phải “trở lại mặt đất”.

Hiện tại, khá nhiều đội ở Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đang chuẩn bị dự vòng loại giải futsal châu Á 2026. Tuy nhiên, đây lại là đấu trường mà Indonesia không được quyền tham dự. Cũng vì thế, giải Tứ hùng lần này có thể cũng là cơ hội cuối cùng để Indonesia thi đấu với các đội mạnh trước thềm SEA Games.

Ở SEA Games, Thái Lan vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, là đội thường xuyên giành HCV. Trong khi đó, tuyển Việt Nam và Indonesia cũng đang rất quyết tâm gây bất ngờ, ôm tham vọng có thể “lật đổ” người Thái ngay tại xứ Chùa Vàng.