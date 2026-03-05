Tuyển Indonesia nhận “tin sét đánh” trước thềm giải đấu lớn của FIFA

Theo những thông tin mới nhất, có ít nhất 7 ngôi sao ở ĐTQG Indonesia đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với FIFA Series (từ 27-30/3) vì lý do chấn thương và án treo giò. Trong số này, có 3 cầu thủ đã phải phẫu thuật.

Bảy cầu thủ được nhắc tới gồm Thom Haye, Shayne Pattynama, Mees Hilgers, Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan và Mauro Zijlstra. Đây hầu hết đều là những trụ cột của tuyển Indonesia trong thời gian qua.

Đối với Zijlstra, tiền đạo của Persija Jakarta mới đây đã bị chấn thương đùi khiến anh không thể tham gia trận hòa 2-2 với Borneo FC Samarinda tại Sân vận động Quốc tế Jakarta (JIS), Bắc Jakarta, một trận đấu thuộc vòng 24 của Giải vô địch bóng đá thế giới BRI Super League 2025/2026 vào thứ Ba (3/3/2026).

Ziljsta dự kiến sẽ cần ít nhất vài tuần để phục hồi. Bên cạnh Mauro Zijlstra, bốn cầu thủ khác cũng đang gặp vấn đề về chấn thương. Mees Hilgers đã phải vật lộn với chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) từ cuối năm ngoái khi bị FC Twente loại khỏi đội hình ở giải Eredivisie.

Tuyển Indonesia dự kiến vắng hàng loạt ngôi sao ở trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, Marselino Ferdinan đã trải qua phẫu thuật vào tháng 12 năm 2025 do chấn thương gân kheo. Còn Asnawi Mangkualam thì trải qua phẫu thuật vào tháng 1 năm 2026 do vấn đề về dây chằng chéo trước (ACL).

Mới đây nhất, vào tháng 2 năm 2026, Pratama Arhan buộc phải trải qua phẫu thuật do chấn thương sụn chêm ở đầu gối phải, điều này khiến anh phải nghỉ ngơi trong vài tháng tiếp theo.

Trong khi đó, hai cầu thủ khác là Thom Haye và Shayne Pattynama sẽ phải chịu án treo giò bốn trận cộng với khoản tiền phạt 5.000 franc Thụy Sĩ, tương đương 108 triệu rupiah, do FIFA áp đặt vào ngày 5 tháng 11 năm 2025.

Cả hai đều bị cho là đã có hành vi thiếu tinh thần thể thao đối với các trọng tài khi đội tuyển quốc gia Indonesia thua đội tuyển quốc gia Iraq với tỷ số 0-1 ở vòng 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 12 tháng 10 năm 2025.

Đội tuyển Indonesia sẽ là một trong những nước chủ nhà của FIFA Series 2026 vào cuối tháng 3 này, cùng với tuyển Bulgaria, tuyển Quần đảo Solomon và tuyển Saint Kitts và Nevis.

Đội của HLV John Herdman dự kiến sẽ đối đầu với Saint Kitts và Nevis tại Sân vận động chính Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Trung tâm, vào ngày 27/3 tới.



