Tuyển Indonesia muốn đánh bại tuyển Việt Nam và Thái Lan, chính thức chạy đua đăng cai World Cup

Tuyển futsal Indonesia đang đặt ra mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33 vào tháng 12 tới.

Trong buổi gặp truyền thông ngày 11/8, chủ tịch Liên đoàn Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, đã khẳng định rằng đội quân do HLV Hector Souto dẫn dắt cần phải hướng tới danh hiệu cao nhất. Nhân vật này cũng nhắc tới 2 đối thủ gồm Việt Nam và Thái Lan:

“Chúng tôi đã báo cáo vấn đề này lên Bộ Thanh niên và Thể thao liên quan đến SEA Games. Bởi vì SEA Games cũng vì lợi ích quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV. Bởi vì khi nói đến futsal tại SEA Games, đối thủ khó nhằn nhất của chúng tôi là Thái Lan và Việt Nam. Nhưng trong trận đấu gần nhất tại giải futsal Đông Nam Á, chúng tôi đã đánh bại cả hai đối thủ đó”.

Để cạnh tranh tấm HCV tại SEA Games, tuyển Indonesia sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị bằng đợt tập huấn dài hạn bắt đầu từ tháng 8 này. Ông Michael Victor Sianipar khẳng định rằng chính phủ Indonesia đang hỗ trợ tối đa cho quá trình chuẩn bị của tuyển futsal nước này cho SEA Games 2025.

“Một đoàn chuyên gia của Bộ Thanh niên và Thể thao đã xem xét công tác chuẩn bị, bao gồm cả futsal. Tôi cũng xin thông báo rằng chính phủ hỗ trợ các trại huấn luyện. Từ tháng này đến tháng 12, mọi chi phí từ các trại huấn luyện sẽ do chính phủ và Bộ Thanh niên và Thể thao chi trả”.

Ông Michael Victor Sianipar còn nói về những đối thủ đáng gờm nhất tại SEA Games 2025. Với tư cách là chủ nhà, Thái Lan được đánh giá là đội tuyển nguy hiểm nhất.

“Vì vậy, chúng tôi rất lạc quan về việc giành huy chương vàng lần này, mặc dù Thái Lan vẫn là nước chủ nhà. Thái Lan là một đội mạnh khi nói đến futsal. Nhưng chúng tôi lạc quan về những công tác chuẩn bị này. Những công tác chuẩn bị này cho thấy chúng ta có thể giành huy chương vàng tại SEA Games”.

Ngoài việc đề cập tới SEA Games, chủ tịch Michael Victor Sianipar còn khẳng định rằng Indonesia đã nộp hồ sơ đăng cai World Cup Futsal 2028.

Ông Michael Victor Sianipar cho biết hiện Indonesia vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo khi FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định về việc nước nào sẽ đăng cai World Cup Futsal 2028.

“Hai tháng trước, chúng tôi đã nộp hồ sơ đấu thầu để Indonesia đăng cai World Cup Futsal 2028. Dù chưa chắc chắn sẽ thành công nhưng chúng tôi vẫn đang vận động hành lang”.

Trước đó, Indonesia đã được AFC trao quyền đăng cai Giải vô địch Futsal châu Á 2026. Ông Michael Victor Sianipar cho rằng châu Á 2026 có thể là minh chứng cho thế giới futsal của Indonesia và là cách để giành được lòng tin của FIFA.

"Nhưng nếu chúng tôi thành công ở AFC, tôi chắc chắn chúng tôi cũng có cơ hội lớn đăng cai World Cup 2028", ông giải thích.

Thành tích của tuyển futsal Indonesia thời gian gần đây là tương đối tốt. Họ đang đứng hạng 21 trên BXH FIFA. Tuy nhiên, tuyển Indonesia vẫn chưa từng được dự World Cup trong khi Việt Nam từng 2 lần góp mặt ở đấu trường danh giá này.