Tuyển Indonesia gây thất vọng sau khi được xử thắng Việt Nam, đứng hạng chót vòng 1/8 giải thế giới

Sau án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), tuyển U21 nữ Việt Nam chuyển xuống thi đấu vòng phân hạng 17-24 tại giải U21 nữ thế giới. Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia được đôn lên thi đấu vòng 1/8 (cũng là vòng phân hạng 1-16).

Tại nhánh đấu của mình, tuyển Việt Nam lần lượt thắng Ai Cập, thua Chile và thắng Dominican. Đoàn quân áo đỏ khép lại giải đấu ở vị trí thứ 19 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn từ án phạt nặng.

Bị xử thua tới 4 trận bởi FIVB, đội tuyển U21 nữ Việt Nam vẫn đạt thành tích thắng 3 thua 5 tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025

Trong khi đó, tuyển Indonesia lại gây thất vọng. Đội chủ nhà thua cả 4 trận tại vòng 1/8 và kết thúc ở hạng 16, vị trí thấp nhất nhánh đấu. Tính cả giải đấu, tuyển Indonesia chỉ thắng được vỏn vẹn 1 trong 9 trận trên sân đấu. Ngoài ra, họ còn có thêm 1 trận thắng nữa trước Việt Nam nhờ văn bản của FIVB.

Tuyển Indonesia thua toàn bộ các trận đấu tại vòng knock-out

Thái Lan là đại diện Đông Nam Á làm tốt nhất ở giải đấu khi xếp hạng 12 chung cuộc. Chức vô địch thuộc về Italia sau chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản ở trận chung kết.