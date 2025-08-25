Tuyển Indonesia gặp sự cố, dở khóc dở cười trước loạt trận "sống còn" ở vòng loại World Cup

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Indonesia và Kuwait, diễn ra vào dịp FIFA Days trong tháng 9 sắp tới, đã bất ngờ bị hủy bỏ. Sự cố này là một điều không mong đợi đối với đội bóng xứ vạn đảo, khi họ đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026 sắp tới. Indonesia ban đầu dự định thi đấu với Kuwait và Lebanon nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, vì ở vòng loại này, họ sẽ tiếp tục đối mặt với các đội bóng mạnh như Iraq và Ả Rập Xê Út.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, đã xác nhận thông tin về việc Kuwait rút lui. "Chúng tôi đã nhận được thư xác nhận từ họ. Họ không chỉ không thi đấu ở Indonesia mà còn cả giải đấu tại UAE. Tất nhiên, đây là điều khá bất lợi vì hai bên đã có thỏa thuận từ trước," ông nói. Hiện tại, PSSI đang tích cực tìm kiếm phương án thay thế để không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của đội.

Kuwait hủy trận giao hữu với Indonesia khi thời gian đã gần kề.

Trong tình hình này, đội sẽ tập trung vào việc củng cố sự gắn kết trước trận đấu với Lebanon, vẫn diễn ra theo lịch vào ngày 8 tháng 9. "Tất nhiên giờ chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu gặp Lebanon. Có thể đây sẽ là cơ hội để đội luyện tập và thích nghi tốt hơn," Erick Thohir cho biết thêm.

Bên cạnh đó, PSSI cũng cho biết sẽ làm việc với AFC về vấn đề này và không muốn gượng ép trong việc tìm kiếm một đối thủ thay thế cho trận đấu này. "Tôi vẫn chưa báo cho AFC biết ai sẽ thay thế. Việc duy trì mối quan hệ tốt với các thành viên AFC rất quan trọng để phát triển bền vững trong tương lai," ông nói.

Theo thông tin phản ánh từ các nguồn bên ngoài, việc Kuwait rút lui có thể liên quan đến một số vấn đề nội bộ, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được xác nhận. Indonesia sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo, đặc biệt là khi vòng loại World Cup đang đến gần.