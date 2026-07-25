Tuyển Indonesia điền tên trung vệ nhập tịch dự ASEAN Cup bất kể bị CLB phản đối

Cơ hội tham dự ASEAN Cup 2026 của trung vệ Justin Hubner đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Indonesia. Theo CNN Indonesia, cầu thủ 22 tuổi này sẽ không được CLB chủ quản Fortuna Sittard cấp phép để trở về phục vụ đội tuyển tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

ASEAN Cup 2026 , sự kiện diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhượng bộ cầu thủ cho đội tuyển. Đó là lý do Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đã không thể gọi lực lượng tối ưu.

Nhưng Hubner vẫn được HLV Herdman điền tên vào danh sách tham dự ASEAN Cup 2026 của Indonesia. Ông hy vọng rằng sau buổi làm việc giữa LĐBĐ Indonesia và Fortuna Sittard, trung vệ 22 tuổi sẽ được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đại diện CLB Fortuna Sittard đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ vấn đề. Trả lời tờ Limburger, người phát ngôn của đội bóng Hà Lan khẳng định dứt khoát rằng trung vệ này “không hề di chuyển đến trung tâm huấn luyện của đội tuyển Indonesia ”.

Hubner (phải) là trung vệ quan trọng của tuyển Indonesia

Thay vào đó, Hubner trên đường cùng các đồng đội tại CLB bay sang Pháp để tham dự chuyến du đấu tập huấn trước mùa giải, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp FC Metz vào chiều thứ Bảy theo giờ địa phương. Phía Fortuna Sittard cũng tiết lộ thêm rằng họ đã có thông báo chính thức gửi tới Liên đoàn bóng đá Indonesia từ vài tuần trước. Và họ bảo lưu quan điểm Justin Hubner sẽ không thể tham dự ASEAN Cup 2026 do giải đấu này không nằm trong hệ thống lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA.

Lịch thi đấu của ASEAN Cup hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn khởi tranh mùa giải 2026/27. Vì vậy mà Sittard càng không muốn nhả quân của mình. Nếu những gì Sittard tuyên bố là đúng sự thật, đây chắc chắn sẽ là một tổn thất to lớn đối với hàng phòng ngự Indonesia.

Suốt thời gian qua, Hubner luôn là chốt chặn đáng tin cậy nhờ tư duy đọc trận đấu nhạy bén, khả năng không chiến xuất sắc cùng kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. PSSI vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay thông cáo chính thức nào về diễn biến mới nhất liên quan đến tình trạng của ngôi sao phòng ngự này.

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