Tuyển Indonesia “đè bẹp” đối thủ lạ, gây ra mối lo cho tuyển Việt Nam

Tối 27/3, tuyển Indonesia tiếp đón Saint Kitts & Navis, một đối thủ khá lạ lẫm thuộc khu vực CONCACAF, trong khuôn khổ giải FIFA Series 2026 trên sân nhà Bung Karno.

Với khá nhiều ngôi sao nhập tịch trong đội hình, tuyển Indonesia hoàn toàn áp đảo trước tuyển Saint Kitts & Navis. Đội bóng xứ Vạn đảo kiểm soát bóng tới 61%, thực hiện tổng cộng 16 pha dứt điểm, trong đó có 10 lần trúng đích, trong khi đối thủ chỉ dứt điểm đúng 1 lần và cũng không trúng đích.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Indonesia đã tràn lên tấn công và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 14 khi Beckham Putra ghi bàn mở tỷ số sau pha bứt tốc thông minh, vượt qua cả thủ môn trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Với tâm lý hơn phấn, tuyển Indonesia tiếp tục tràn lên tấn công. Đến phút 25, tỷ số đã được nhân đôi cho đại diện của Đông Nam Á. Ole Romeny và Beckham Putra phối hợp ăn ý và tiền đạo số 7 tung cú cứa lòng đẳng cấp hoàn tất cú đúp.

Beckham Putra ăn mừng sau khi lập cú đúp.

Sau 2 bàn dễ dàng, Indonesia thi đấu thoải mái. Họ tiếp tục tạo ra những cơ hội trong hiệp 1, song không ghi thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Tuyển Indonesia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, tuyển Saint Kitts & Navis dường như không thể thực hiện được một pha đáp trả nào thật sự chất lượng.

Phút 53, Indonesia tiếp tục nới rộng cách biệt. Từ tình huống đá phạt góc lộn xộn trong vòng cấm, Ole Romeny nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 74, tuyển Indonesia khép lại cơn mưa bàn thắng với pha lập công thứ 4. Lần này đến lượt Mauro di chuyển khôn ngoan, thoát kèm cặp trước khi tung cú dứt điểm tinh tế, ấn định tỷ số 4-0.

Tuyển Indonesia có chiến thắng rất thuyết phục.

Với chiến thắng đậm đà, tuyển Indonesia đã làm nức lòng CĐV nhà trên sân Bung Karno. Đáng lưu ý, đây cũng chính là trận ra mắt của tân HLV John Herdman.

Chiến thắng này cũng giúp Indonesia tự tin hơn rất nhiều trước trận tranh chức vô địch giải FIFA Series gặp đối thủ nặng ký hơn là Bulgaria. Ngoài ra, chiến thắng cũng sẽ giúp đội bóng xứ Vạn đảo thăng tiến trên BXH FIFA.

Không những thế, phong độ cao của Indonesia còn gây ra mối lo cho tuyển Việt Nam, trong bối cảnh 2 đội dự kiến sẽ cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch AFF Cup 2026 vào tháng 7 tới, sau đó còn là giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 do LĐBĐ thế giới lần đầu tiên tổ chức khởi tranh trong tháng 9 tới.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 4-0 Saint Kitts & Navis

Đội hình xuất phát của Indonesia.