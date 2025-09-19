Tuyển Indonesia “đè bẹp” đối thủ 7-1, gây lo lắng cho tuyển Việt Nam

Tối qua (18/9), tuyển futsal Indonesia có trận mở màn giải giao hữu quốc tế Exhibition 4 Nations World Series gặp tuyển Tanzania. Trước trận đấu thì đội tuyển xứ Vạn đảo được đánh giá cao hơn. Ngoài lợi thế sân nhà, họ vừa vô địch giải Futsal Tournament ở Trung Quốc và cũng đang đứng hạng 23 thế giới. Trong khi đó, tuyển Tanzania chỉ đang đứng hạng 138 FIFA.

Trước đối thủ “mềm” nhất giải, tuyển Indonesia đã trình diễn khả năng tấn công vô cùng áp đảo. Chưa đầy một phút sau khi hiệp một bắt đầu, Mochammad Iqbal đã mở tỷ số cho Indonesia sau một cú sút từ cánh phải đã được thực hiện hoàn hảo. Khoảng 10 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng sau một pha tấn công tốc độ cao.

Tuyển Indonesia tiếp tục duy trì thế trận một chiều, ghi liền thêm 2 bàn nữa để khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi. Tuyển Indonesia liên tục dứt điểm về phía cầu môn đối phương, ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Trong khi đó, Tanzania chỉ ghi được đúng 1 bàn gỡ danh dự. Trận đấu khép lại với chiến thắng giòn giã 7-1 cho Indonesia.

Tuyển Indonesia hoàn toàn áp đảo trước đối thủ.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng ấn tượng, tuyển Indonesia tạm dẫn đầu giải Exhibition 4 Nations World Series. Vào ngày mai (20/9), đội chủ nhà sẽ có trận đấu thứ hai gặp tuyển Hà Lan, sau đó sẽ gặp Latvia vào ngày 21/9.

Việc tuyển Indonesia đạt phong độ cao cũng là thách thức cho tuyển futsal Việt Nam khi hai đội sẽ hướng tới SEA Games 33 vào cuối năm nay. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, đội bóng xứ Vạn đảo cũng từng đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 ở trận chung kết để giành chức vô địch giải futsal Đông Nam Á 2024.

Với SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đương nhiên vẫn là ứng viên số 1 cho tấm HCV. Bên cạnh đó, Indonesia hứa hẹn cũng sẽ là thử thách rất khó khăn đối với Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội.



