Tuyển Indonesia chạy đôn chạy đáo giữa đêm, vội "chữa cháy" sau quyết định của HLV Shin Tae-yong

Vào hôm qua (24/3), HLV Shin Tae-yong đã chốt xong danh sách 23 cầu thủ tham dự trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên đây cũng là lúc nảy ra phát sinh với đội ngũ hậu cần của tuyển Indonesia.

Do lực lượng có nhiều biến động, áo thi đấu của tuyển Indonesia khi mang sang Việt Nam mới chỉ in số mà chưa in tên cầu thủ. Ngay sau khi danh sách được HLV Shin Tae-yong chốt lại vào tối qua, nhân viên phụ trách hậu cần cho đội bóng phải vội vã tìm địa điểm in áo.

Thông thường, việc này sẽ được các cơ sở in áo hẹn trả hàng trong tối thiểu 2 ngày. Điều đó khiến tuyển Indonesia lo lắng áo đấu sẽ không xong kịp thời gian diễn ra trận đấu (19h00 tối 26/3).

Rất may nhờ sự hỗ trợ kịp thời, đội khách đã tìm được một cửa hàng thể thao tại Hà Nội nhận in ấn ngay trong đêm. Công việc được hoàn thành lúc 22h tối qua trong sự thở phào của thành viên phụ trách hậu cần cho tuyển Indonesia.

Áo đấu của tuyển Indonesia được mang sang Việt Nam nhưng mới chỉ in trước số, chưa vội in tên. (Ảnh: Linh Đan)

Đội ngũ hậu cần tuyển Indonesia phải tất tả tìm điểm in áo sau khi HLV Shin Tae-yong chốt danh sách. (Ảnh: Linh Đan)

Phải đến 22h tối qua, mọi thứ mới được hoàn thành trong sự "thở phào" của tuyển Indonesia. (Ảnh: Linh Đan)

Vừa qua, chủ tịch LĐBĐ Indonesia ông Erik Thohir tiết lộ đã có một số cầu thủ Indonesia bị sốt và bỏ ngỏ khả năng tham dự trận đấu trên sân Mỹ Đình. Theo tìm hiểu, có ít nhất 5 cầu thủ đội khách bị sốt trước ngày đấu tuyển Việt Nam.

Vào tối 23/3, thủ môn Ernando Ari được HLV Shin Tae-yong triệu tập bổ sung. Đến ngày 24/3, chiến lược gia người Hàn Quốc gọi gấp 2 hậu vệ Rachmat Irianto và Muhammad Ferrari bay sang Việt Nam.

Ngoài ra, 2 cầu thủ mới nhập tịch Thom Haye và Ragnar Oratmangoen hiện đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Họ vừa được LĐBĐ châu Á (AFC) cho phép thi đấu ở trận gặp Việt Nam vào ngày 26/3 tới. Trước đó, cả hai đã tuyên thệ nhập quốc tịch Indonesia hồi đầu tuần này, tuy nhiên chưa thể ra sân ở trận đấu ngày 21/3.