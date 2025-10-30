Tuyển Indonesia bị hủy trận đấu theo cách bí ẩn trước “đại chiến” Brazil ở World Cup

Theo kế hoạch ban đầu, sau 2 trận đấu gặp Paraguay và Bờ Biển Ngà, U17 Indonesia sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp U17 Panama vào tối 29/10 (theo giờ Việt Nam) tại UAE trước khi bước vào VCK U17 World Cup.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, trận đấu giữa U17 Indonesia gặp Panama đã bất ngờ bị hủy. Theo hãng truyền thông Tirto, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ phía LĐBĐ Indonesia (PSSI) về lý do khiến trận đấu bị gác lại. Có thông tin cho rằng trận đấu sẽ diễn ra vào đêm nay (30/10) nhưng PSSI cũng không xác nhận điều này.

Trước đó, HLV Nova Arianto từng tiết lộ rằng ông sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất để đối đầu Panama nhằm “tổng duyệt” cho VCK World Cup. Sau khi lịch bị gác lại một cách bí ẩn, hiện vẫn chưa rõ hai đội có thực sự chạm trán với nhau trước thềm World Cup hay không.

U17 Indonesia không đá giao hữu với Panama theo kế hoạch ban đầu.

Trong trường hợp trận đấu không diễn ra, U17 Indonesia sẽ bất đắc dĩ chịu ảnh hưởng về kế hoạch chuẩn bị trước thềm World Cup. Ngay cả khi đá với Panama vào đêm nay (dù chưa có xác nhận từ PSSI), U17 Indonesia cũng có thể ảnh hưởng về mặt thể lực khi họ giảm một ngày nghỉ trước khi lên đường sang Qatar ngày 1/11 để dự World Cup.

U17 Indonesia là đại diện duy nhất ở khu vực Đông Nam Á góp mặt tại World Cup. Ít ngày trước, đội quân do HLV Nova Arianto chơi khá tốt với các tỷ số 1-2 trước Paraguay và hòa 0-0 trước Bờ Biển Ngà.

Tại U17 World Cup 2025, U17 Indonesia nằm ở bảng đấu khó cùng Zambia, Brazil và Honduras. Đội bóng xứ Vạn đảo đặt mục tiêu tiến vào vòng loại trực tiếp, vượt thành tích cũ năm 2023 khi họ nắm vai trò chủ nhà của kỳ World Cup 2023 nhưng bị loại ngay sau vòng bảng.