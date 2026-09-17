Tuyển Hàn Quốc thắng vang dội trước Argentina, thẳng tiến vào tứ kết World Cup

Tuyển trẻ Hàn Quốc có một trận đấu xuất sắc trước Argentina ở đấu trường World Cup.

Đội tuyển U20 nữ Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Yun-jeong, đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận đấu vòng 16 đội diễn ra tại Ba Lan.

Với thành tích này, Hàn Quốc đã tiến vào tứ kết World Cup lần đầu tiên sau 12 năm kể từ giải đấu năm 2014 tại Canada (tứ kết). Đây cũng là lần đầu tiên họ lọt vào tứ kết kể từ khi giải đấu được mở rộng từ 16 lên 24 đội.

Bước ngoặt trận Hàn Quốc gặp Argentina xảy đến ở phút 33. Jo Hye-young đã nhận đường chuyền từ Cheon Si-woo, sau đó thực hiện đường tạt bóng từ bên phải vào vòng cấm địa, bóng chạm vào một hậu vệ người Argentina, và Beom Ye-ju đã dứt điểm bằng chân trái ghi bàn.

U20 nữ Hàn Quốc đánh bại Argentina 1-0 để vào tứ kết World Cup.

Sau đó, Hàn Quốc đã bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước 1-0, nhờ vào sự may mắn khi hai cú sút của đội đối phương chạm cột dọc và màn trình diễn cứu thua xuất sắc của thủ môn Kim Chae-bin. Trong trận đấu này, Hàn Quốc có 11 cú sút, trong khi Argentina có 18 cú sút.

Với việc đi tiếp, U20 nữ Hàn Quốc sẽ chạm trán Italia (đội vừa thắng Trung Quốc) ở tứ kết.

Nếu họ đánh bại được cả Ý và tiến vào bán kết, đó sẽ là một thành tích lần đầu tiên sau 16 năm kể từ giải đấu năm 2010 tại Đức (hạng 3). Giải đấu năm 2010 cũng là kỳ mà Hàn Quốc đạt được kết quả tốt nhất từ trước đến nay.

Trong trường hợp vào bán kết, các cô gái Hàn Quốc sẽ gặp đội thắng trong trận Brazil-Tây Ban Nha.



