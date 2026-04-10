Tuyển futsal Việt Nam trước thế lực mới nổi Indonesia

Thế lực mới của futsal châu Á

Ở lượt cuối bảng A tại Giải futsal Đông Nam Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi nhận thất bại 2-4 trước chủ nhà Thái Lan, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng vào tay chính đối thủ này. Tại bán kết, tuyển futsal Việt Nam đụng độ đội nhất bảng B là Indonesia (17 giờ ngày hôm nay 10-4).

Tuyển futsal Indonesia giành ngôi nhất bảng B với thành tích toàn thắng (Ảnh: FFI)

Trước năm 2026, đại diện quốc gia vạn đảo chưa từng vượt qua vòng tứ kết Giải futsal châu Á. Tuy nhiên, ở lần tổ chức mới đây ngay trên sân nhà, Indonesia tạo kỳ tích khi giành ngôi á quân. Đáng chú ý, trong trận chung kết, đoàn quân HLV Hector Souto không hề lép vế trước Iran, đội tuyển có 14 lần vô địch châu lục và 9 lần liên tiếp dự World Cup.

Sau khi 2 đội giằng co đến hết 2 hiệp phụ, Indonesia chỉ gục ngã trên chấm luân lưu với tỉ số sát nút 4-5. Cùng tấm huy chương vàng SEA Games 33, đội bóng này dần khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, đồng thời là thế lực mới của futsal châu Á.

Dưới thời HLV Hector Souto, tuyển Indonesia sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ. Đặc biệt, họ có thể triển khai tấn công đa dạng, từ trung lộ đến 2 biên với khả năng dứt điểm tốt ở nhiều cự ly. Ngoài ra, những tình huống cố định của đại diện này cũng luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Làm mới bằng các nhân tố trẻ

Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng. Khi nhiều "lão tướng" không còn hiện diện, đội bóng được làm mới bằng các nhân tố trẻ đầy tiềm năng.

Việt Nam (phải) tái đấu Indonesia sau thất bại 2-3 ở tứ kết Giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, sự thiếu vắng kinh nghiệm ở các thời điểm quyết định vẫn là vấn đề lớn, nhất là khi chạm trán những đối thủ bản lĩnh như Thái Lan hay Indonesia. Lúc này, một số cầu thủ đang ở độ "chín" của sự nghiệp như Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang và Nguyễn Thịnh Phát trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng.

Trên thực tế, ở những lần Việt Nam đối đầu Indonesia, kết quả thường khá sít sao. Trong 8 trận gần đây, trận đấu có tỉ số cách biệt nhất là chiến thắng 4-1 của những "chiến binh sao vàng" tại SEA Games 29. Hay ở tứ kết Giải futsal châu Á 2026, dù bị đại diện xứ vạn đảo lấn lướt bằng nền tảng thể lực sung mãn, thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn nỗ lực ghi được 2 bàn.

Tuyển futsal Indonesia hiện có phong độ cực kỳ thăng hoa với 1 thất bại duy nhất từ đầu năm nay. Dù kết quả ra sao, đây vẫn là cơ hội quý giá để Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước một đối thủ đang vươn lên mạnh mẽ của châu lục.



