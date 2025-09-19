Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng, mục tiêu giành điểm tối đa

Ngày 19-9, buổi họp báo trước thềm Vòng loại futsal châu Á 2026 - bảng E diễn ra tại Trung tâm liên hợp thể thao Linping (Hàng Châu, Trung Quốc). Tuyển futsal Việt Nam với đại diện là HLV Diego Giustozzi và đội trưởng Phạm Đức Hòa đã chia sẻ về sự chuẩn bị cũng như quyết tâm của toàn đội trước giải đấu quan trọng này.

Phát biểu tại buổi họp báo, đội trưởng Phạm Đức Hòa khẳng định quyết tâm của toàn đội: "Các cầu thủ chúng tôi đều nỗ lực hết mình với mục tiêu vượt qua vòng loại cùng số điểm tối đa và những màn trình diễn thuyết phục nhất".

HLV Diego Giustozzi thì nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có 3 tuần tập luyện ở Việt Nam, tiếp đó là 10 ngày tập huấn tại Kuwait và Trung Quốc.

Tôi nghĩ toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ lần này".

HLV Giustozzi và đội trưởng Đức Hòa phát biểu trong phòng họp báo

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Lebanon, nhà cầm quân người Argentina cho rằng đây là bảng đấu đầy thử thách: "Có thể sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về trình độ các đội, nhưng theo tôi cả ba đối thủ đều là những đội bóng chất lượng. Chắc chắn đây không phải bảng đấu dễ dàng. Ban huấn luyện luôn cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ tâm lý thi đấu vững vàng. Tôi tin vào các học trò của mình, chúng tôi không có vấn đề gì phải e ngại".

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc), chủ nhà Trung Quốc và Lebanon tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium.

Ở giai đoạn tập huấn vừa qua, những trận đấu giao hữu với đối thủ mạnh được kỳ vọng sẽ giúp tuyển futsal Việt Nam tự tin hơn khi bước vào giải.