Tuyển Đức đang trên đà trở thành đội nằm trong nhóm hạt giống số 1 ở lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup vào ngày 5-12.

Đội tuyển Đức đã tăng 2 bậc lên vị trí số 10 sau 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2026 mới nhất, trước Luxembourg và Bắc Ailen. Đội tuyển 4 lần vô địch thế giới đang hồi sinh sau khi thua sốc Slovakia trong trận mở màn vòng loại, hiện đang dẫn đầu bảng đấu của mình dù chỉ hơn đối thủ cạnh tranh là Slovakia về hiệu số.

Việc tuyển Đức thăng hạng đã đẩy Croatia - á quân World Cup 2018 và là đội vào bán kết World Cup 2022 - đã tụt 2 bậc xuống vị trí số 11, sau khi hòa một trận với CH Séc tuần trước. Morocco dù toàn thắng 2 trận vòng loại châu Phi và giành vé dự World Cup, nhưng vẫn tụt 1 bậc xuống hạng 12. Trong nhóm hạt giống số 1 chỉ có đội tuyển Italy, hiện đang xếp hạng 9, là chưa chắc chắn vị trí khi có nguy cơ lớn phải tham dự vòng play-off châu Âu vào tháng 3, với tư cách là đội nhì bảng vòng loại do Na Uy dẫn đầu...

12 quốc gia hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm vòng chung kết 48 đội sẽ bao gồm 3 quốc gia đồng chủ nhà - Mỹ, Canada và Mexico - cùng với 9 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA tháng 11. Hiện các đội gần như chắc suất hạt giống là Tây Ban Nha, đội dẫn đầu trước nhà đương kim vô địch World Cup Argentina, tiếp theo là đội Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil và Bỉ.

Việc phân chia hạt giống tại vòng loại World Cup sẽ dựa trên bảng xếp hạng FIFA, thông qua các nhóm hạt giống số 2 và 3, với nhóm hạt giống số 4 sẽ bao gồm các đội có thứ hạng thấp nhất vòng loại, cùng 6 đội chiến thắng trong vòng play-off vào tháng 3 - bao gồm 4 đội châu Âu, và 2 suất từ vòng play-off liên lục địa.