Tuyển Đức chốt danh sách dự World Cup 2026: ‘Thần đồng’ Bayern góp mặt

Tối 21/5, HLV Julian Nagelsmann tổ chức họp báo cùng Liên đoàn bóng đá Đức công bố lần lượt 26 cầu thủ được triệu tập tham dự World Cup 2026. Đúng như giới truyền thông đồn đoán trước đó, thủ môn Manuel Neuer chính thức tái xuất sau 2 năm chia tay sự nghiệp quốc tế.

Neuer dự kiến sẽ là số 1 của tuyển Đức tại vòng chung kết sắp tới, trong khi Baumann phải chấp nhận vai trò dự bị cho dù bắt chính suốt thời gian qua. Thủ môn số 3 của tuyển Đức là Nubel của Dortmund.

Đáng chú ý, HLV Julian Nagelsmann không chia danh sách cầu thủ làm 4 vị trí như thường lệ. Ngoài thủ môn, ông chỉ chia thêm 2 nhóm cầu thủ khác là phòng ngự và tấn công. Điều này khiến người hâm mộ trung lập khó hình dung khi nhìn vào danh sách cuối cùng của tuyển Đức.

Có một số bất ngờ trong quyết định của HLV Julian Nagelsmann. Bên cạnh sự trở lại của Manuel Neuer, HLV 38 tuổi này cũng trao cơ hội cho Leroy Sane cho dù cầu thủ 30 tuổi này vừa có mùa giải khá tệ với Galatasaray.

Tại Champions League, Sane thi đấu 10 trận nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 lần kiến tạo và không ghi bàn nào. Ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Sane ra sân 28 lần, ghi 7 bàn và kiến tạo 5 bàn khác. Đây được đánh giá là con số thấp so với sức mạnh vượt trội của Galatasaray tại giải quốc nội.

Trong khi đó, ngôi sao của Dortmund Karim Adeyemi không có tên. Karim Adeyemi năm nay 24 tuổi và có phong độ cao hơn Sane. Tuy nhiên, anh không phù hợp với triết lý của HLV Julian Nagelsmann và thực tế đã bị loại trong đợt tập trung FIFA Days gần nhất.

Ở các vị trí khác, HLV Julian Nagelsmann triệu tập hầu hết những cái tên quen thuộc. Thần đồng của Bayern, Lennart Karl cũng được trao cơ hội và hứa hẹn sẽ là “quân bài” quan trọng để giúp tuyển Đức giải quyết bế tắc.