HLV Julian Nagelsmann đang đối mặt áp lực rất lớn cùng tuyển Đức.

Nếu tuyển Đức không thể tham dự World Cup mở rộng với 48 đội, đó sẽ là một cú sốc lịch sử. Lần duy nhất họ vắng mặt tại World Cup nam là giải đấu đầu tiên với 13 đội vào năm 1930, giải đấu mà họ đã bỏ lỡ cùng với hầu hết các quốc gia châu Âu, và năm 1950, khi họ bị loại sau Thế chiến II.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã vượt qua vòng loại gần đây, tuyển Đức không phải lúc nào cũng thể hiện được những gì tốt nhất. Việc bị loại ngay từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022 là những nỗi thất vọng lớn đối với một đội bóng sở hữu những cầu thủ hàng đầu nhưng dường như không gắn kết được với nhau. Điều đó có nghĩa là Đức chưa chơi trận đấu loại trực tiếp World Cup nào kể từ chiến thắng chung kết năm 2014.

Sự sa sút của tuyển Đức vẫn đang tiếp tục và đáng lo ngại là chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận thua bất ngờ 0-2 tại Slovakia ở vòng loại World Cup 2026 - thất bại đầu tiên trên sân khách trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup - đồng nghĩa với việc đội tuyển của HLV Julian Nagelsmann có thể cần một thành tích hoàn hảo trong các trận đấu còn lại của vòng loại, bắt đầu bằng chiến thắng trước Luxembourg vào thứ Sáu và Bắc Ireland vào thứ Hai tới. “Mọi người đều kỳ vọng chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ với tỷ số 5-0, 6-0 nhưng điều đó giờ không còn khả thi nữa”, tiền vệ Nadiem Amiri phát biểu trong một bình luận được hãng thông tấn Đức, DPA đưa tin. “Thời thế đã thay đổi. Mọi đội đều chơi tốt, mọi đội đều có thể tự tin. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải giành chiến thắng. Chúng tôi cần những chiến thắng liên tiếp”.

HLV Nagelsmann có lý do để lo lắng khi ngôi sao hàng đầu Florian Wirtz đang sa sút.

Thể thức vòng loại xác định chỉ có đội chiến thắng mới được tự động đi tiếp - đồng nghĩa với việc Đức phải thắng tất cả các trận còn lại, bao gồm đánh bại Slovakia ở lượt về - và phải tích lũy hơn Slovakia về hiệu số bàn thắng bại. Nếu không thành công, vị trí thứ 2 sẽ đưa tuyển Đức vào vào play-off vào đầu năm sau.

Cuộc chiến giành vé dự World Cup của Đức đã trở nên khó khăn hơn do chấn thương. Thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Barcelona sẽ là thủ môn số một nếu đủ thể lực, nhưng anh đã không thi đấu cả năm, trong khi trung vệ Antonio Rudiger của Real Madrid phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ. Ngôi sao tấn công Jamal Musiala của Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không trở lại cho đến năm mới.

HLV Nagelsmann dường như đang có ý định tạo nên sự kết hợp giữa Florian Wirtz và Nick Woltemade của Newcastle, nhưng Wirtz vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất kể từ khi chuyển đến Liverpool, còn Woltemade thì bị ốm trong tuần này - khiến tiền đạo cao lớn này đã phải tập luyện riêng vào thứ Tư…