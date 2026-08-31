Tuyển Campuchia thắng sốc đối thủ Tây Á, Lào “chịu chung số phận” với tuyển Việt Nam

Việc tuyển trẻ Campuchia hạ gục Yemen là một bất ngờ lớn ở vòng loại giải U20 châu Á 2027.

U20 Campuchia là đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á phải nằm ở bảng đấu khó nhất tại vòng loại U20 châu Á 2027. Họ đứng bảng G cùng Nhật Bản và 2 đội mạnh thuộc khu vực Trung Đông là Yemen và Kuwait.

Với lợi thế sân nhà, U20 Campuchia vẫn bị đánh giá “cửa dưới” trước Yemen ở lượt trận mở màn. Thế nhưng, đội bóng trẻ xứ Angkor lại gây bất ngờ lớn khi đánh bại Yemen. Đây là lần hiếm hoi một đội tuyển của Campuchia có thể giành chiến thắng khi chạm trán một đối thủ thuộc khu vực Tây Á.

Theo thống kê, U20 Campuchia chỉ kiểm soát bóng 37% so với 63% của đối thủ. Campuchia tung ra 7 pha dứt điểm trong suốt trận đấu trong đó có 5 lần trúng đích, còn Yemen thực hiện tới 22 pha dứt điểm, 8 lần trúng đích.

Thế nhưng, Campuchia lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Họ bất ngờ vươn lên dẫn trước với bàn thắng ở phút thứ 15. Khoảng 9 phút sau đó, Yemen có bàn quân bình tỷ số, khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Sang hiệp hai, U20 Campuchia tiếp tục gây địa chấn với bàn thắng thứ hai, vươn lên dẫn trước ở phút 56. Suốt những phút còn lại, đại diện của khu vực Đông Nam Á đã thi đấu quả cảm, cản phá được nhiều pha tấn công và dứt điểm của Yemen, qua đó bảo toàn chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 2-1.

U20 Campuchia bất ngờ đánh bại Yemen.

Với chiến thắng này, U20 Campuchia tạm đứng nhì bảng (dưới Nhật Bản do kém chỉ số phụ). Tuy nhiên, việc có 3 điểm giúp Campuchia mở ra cơ hội đi tiếp, đặc biệt nếu họ giành kết quả tốt trước Kuwait.

Trong khi đó, một đại diện khác thuộc khu vực Đông Nam Á là U20 Lào đã không thể gây bất ngờ khi chạm trán Australia, đội mạnh nhất tại bảng H.

Do lép vế về mọi mặt, U20 Lào dù nỗ lực song vẫn để thua Australia 0-2. Kết quả này khiến U20 Lào “chịu chung số phận” với U20 Việt Nam, cũng tạm đứng cuối bảng H. Đặc biệt, Lào gần như chắc chắn sẽ không có cơ hội tranh vé đi tiếp khi họ sẽ còn phải chạm trán Indonesia và Malaysia ở các lượt trận tiếp theo.