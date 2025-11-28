Tuyển Campuchia thắng lớn ở giải châu lục; đội Tây Á đẩy tuyển Lào vào thế khó trước "chung kết"

Vào chiều tối nay (28/11), lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại U17 châu Á 2026 đã diễn ra với 2 trận đấu cùng có tỉ số 5-1.

Trên sân Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan), tuyển U17 Campuchia đối đầu với U17 Guam. Cả hai đội bóng này đều toàn thua sau 3 lượt trận và đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

U17 Campuchia được đánh giá cao hơn nhưng trên thực tế, đội bóng này gặp phải không ít khó khăn trong hiệp 1. Việc các cầu thủ Guam chơi phòng ngự số đông khiến đại diện Đông Nam Á không dễ để tìm được đường vào khung thành đối phương.

U17 Campuchia (áo xanh nhạt) có thể hình thua kém khá nhiều so với U17 Guam.

Phải tới phút 36, Chantha Seyha mới có thể giúp U17 Campuchia khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên đến ngay đầu hiệp 2, Mao Sokheang lại lóng ngóng phản lưới nhà, giúp U17 Guam gỡ hòa 1-1.

Dẫu vậy nền tảng thể lực suy giảm khiến U17 Guam sau đó không còn duy trì được cự ly đội hình. Lần lượt Be Cheaming (phút 65), Ly Sok Kryya (phút 69) rồi Thy Vutty (phút 76) lập công, giúp U17 Campuchia định đoạt trận đấu. Đến phút 90+6, Chantha Seyha hoàn tất cú đúp, qua đó ấn định thắng lợi 5-1 cho U17 Campuchia. Kết quả này giúp đội bóng Xứ sở chùa tháp xếp hạng 5/6 ở bảng B với 3 điểm.

U17 Campuchia ghi liền 4 bàn thắng trong hiệp 2.

Cũng vào lúc 16h00 chiều nay (giờ Việt Nam), bảng B vòng loại U17 châu Á 2026 còn diễn ra cặp đấu giữa U17 Yemen (9 điểm) và U17 Pakistan (6 điểm).

Với khoảng cách chỉ là 3 điểm, tưởng như cặp đấu này sẽ diễn ra giằng co, nhưng rồi U17 Yemen đã sớm tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Sailan Sailan mở tỉ số cho U17 Yemen ở phút 18, rồi đúng 1 phút sau Ali Shafiq Al Wesabi đã nhân đôi cách biệt. Đến phút 25, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về đội bóng Tây Á nhờ công của Fahd Salah Al Fakih.

Bước sang hiệp 2, U17 Yemen còn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa ở các phút 69 và 82, trong khi U17 Pakistan chỉ gỡ được 1 bàn danh dự nhờ công của Mansoor Ahmad vào phút 71.

Thua 1-5, U17 Pakistan chính thức bị loại. Trong khi đó, U17 Yemen xây chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm, hiệu số +19 sau 4 vòng. Ở lượt cuối, đội bóng này sẽ quyết đấu với U17 Lào.

Cục diện bảng B sau 2 trận đấu lúc 16h00.

Sau 3 lượt trận, U17 Lào đang có 9 điểm, hiệu số +13. Đội bóng này sẽ chạm trán chủ nhà U17 Kyrgyzstan (3 điểm) vào tối nay.

Theo quy định, chỉ đội nhất bảng mới có vé dự vòng chung kết. Trong trường hợp các đội bắng điểm, thành tích đối đầu sẽ được xét đến trước. Bởi vậy kể cả có thua ở lượt trận này, U17 Lào vẫn còn cơ hội xếp nhất bảng B nếu đánh bại U17 Yemen ở lượt cuối. Tuy nhiên rõ ràng đây là mục tiêu không dễ để thực hiện.